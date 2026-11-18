Avvicinare la giustizia ai cittadini, promuovere la conoscenza dei diritti e favorire il dialogo tra il mondo accademico e gli operatori del diritto. Sono questi gli obiettivi del convegno organizzato dal Tribunale di Varese, dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria e dalla Scuola Forense di Varese, in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile.

L’iniziativa si terrà mercoledì 25 novembre 2026, presso l’Aula Bunker del Tribunale di Varese, e rappresenterà un’importante occasione di confronto sulle trasformazioni della giustizia civile nello spazio europeo, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori, alla cooperazione giudiziaria internazionale, alla proprietà intellettuale e al ruolo dell’avvocatura europea.

Istituita per rendere la giustizia più accessibile e comprensibile, la Giornata Europea della Giustizia Civile si ispira ai principi della Carta organizzativa adottata nel 2004 dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ), che individua tra le sue finalità quella di informare i cittadini sui diritti che li riguardano nella vita quotidiana e di favorire l’incontro tra i professionisti del diritto e gli utenti del sistema giudiziario.

Un confronto di respiro internazionale

Il professor Vincenzo Salvatore, professore ordinario di diritto europeo del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria nonché avvocato impegnato da sempre in contesti internazionali, approfondirà il tema della cooperazione giudiziaria civile nel diritto europeo, illustrando il ruolo degli strumenti dell’Unione europea nel favorire una giustizia sempre più integrata.

La professoressa Francesca Ferrari, ordinario di diritto processuale civile dello stesso Dipartimento di Economia ed avvocato peraltro recentemente nominata quale esperto italiano in materia di proprietà intellettuale e tutela dei consumatori presso la Rappresentanza permanente italiana all’Unione europea, si concentrerà sulle novità giurisdizionali in materia di proprietà intellettuale nello spazio europeo, un settore di crescente rilevanza per la tutela dell’innovazione e delle attività

economiche.

L’avvocato Massimiliano Bina, professore a contratto di Deontologia e Ordinamento forense presso l’Università dell’Insubria, avvocato e membro del Consiglio di disciplina illustrerà il ruolo del Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE), organismo rappresentativo dell’avvocatura europea, soffermandosi sulla sua funzione nel dialogo tra le professioni legali e le istituzioni dell’Unione.

Ad arricchire il programma sarà la partecipazione, in collegamento audiovisivo, del professor Stefaan Voet, dell’Università di Lovanio (KU Leuven), che terrà una lezione dedicata alla Revision of Consumer ADR Directive, affrontando le prospettive di riforma degli strumenti europei di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

La giustizia europea incontra le nuove generazioni

Particolare rilievo assume il coinvolgimento degli studenti universitari e dei praticanti avvocati della Scuola Forense di Varese, invitati a partecipare insieme ai magistrati e agli avvocati del Foro varesino.

L’incontro intende infatti costruire un ponte tra formazione universitaria, professione forense e attività giurisdizionale, offrendo alle nuove generazioni l’opportunità di confrontarsi direttamente con le sfide che attendono la giustizia civile europea.

Un’occasione per riflettere su una giustizia che supera i confini nazionali e che, attraverso la cooperazione tra istituzioni, università e professionisti, aspira a essere sempre più vicina ai cittadini, efficace e accessibile.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Data: Mercoledì 25 novembre 2026

Luogo: Aula Bunker – Tribunale di Varese

Organizzatori: Tribunale di Varese, Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, Scuola Forense di Varese

Destinatari: Studenti universitari, praticanti avvocati, magistrati e avvocati del Foro di Varese.