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Le Survivor Series tornano al campo di atletica “Angelo Borri” questa domenica, 29 novembre 2026, per una gara che promette spettacolo. Oltre alle conferme di nomi grossi nell’ambiente, la città quest’anno ai blocchi di partenza ha due motivi in più per andare a tifare, ovvero le due azzurre Giulia Macchi e Maria Letizia Anzini, la prima nativa di Busto e la seconda di Gallarate. In totale, le gare vedranno gareggiare 91 atleti (51 uomini e 40 donne), che si sfideranno su un tracciato di 1200 metri in 4 turni (qualifica, quarti, semi e finale).

Macchi e Anzini, nonostante siano entrambe affiliate alla Bracco Atletica di Milano, condividono il fatto di aver iniziato proprio alla Pro Patria: «Questo evento valorizza il club e i ragazzi cresciuti qui: è naturale che gli atleti seguano poi le proprie ambizioni, ma è bello che restino legati al territorio» dice il presidente Gian Mario Castaldi. «Il livello del meeting è ormai consolidato e la sinergia tra Comune e società ci permette di organizzare sempre più gare e di qualità crescente».

Giulia e Maria Letizia continuano in realtà ad allenarsi al Borri, sotto la guida di Daniele Carminati: «Dietro la maglia azzurra ci sono anni di duro lavoro, rappresentati dagli altri 20 ragazzi che si allenano con loro. Mi fa piacere che siano due ragazze a trainare la squadra, ottenendo ottimi risultati a livello nazionale e internazionale. Questo non toglie che il nostro obiettivo principale è far crescere i giovani attraverso un percorso sano».

«Al di là dei numeri – dice l’organizzatore Stefano Longo – ci interessa la qualità: al via avremo atleti della Nazionale e diversi campioni italiani assoluti e di categoria. Ci rende orgogliosi il fatto che, pur essendoci in calendario gare premiate dalla Federazione, gli atleti scelgono noi per la bellezza del format».

Nomi grossi, dicevamo. Uno su tutti è Pietro Arese, ormai habitué della manifestazione, tanto da essersi guadagnato la nomina a socio onorario della Pro Patria A.R.C. Classe 1999, Arese vanta una finale olimpica, bronzo agli Europei di atletica di Roma del 2024 nei 1500 metri, vari ori agli europei di cross (nome internazionale per indicare la corsa campestre), e 3 vittorie proprio sul tracciato di Busto. Gli organizzatori, nonostante una gara sempre aperta a sorprese, dicono che in entrambe le gare ci sono 3 o 4 favoriti, tra cui Martina Canazza, la stessa Giulia Macchi, Faith Gambo e Sofia Sidenius tra le donne e Thomas Monnetti e Federico Giardiello, Leo Paglione e Francesco Frumenti.

Tra i vincitori recenti da ricordare anche Micol Majori, bronzo europeo nei 5000 metri agli Europei di Londra di quest’estate, e Marta Zenoni, due volte campionessa europea di corss a staffetta e colei che ha battuto il record quarantennale di Gabriella Dorio nei 1500 metri indoor.