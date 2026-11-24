Cinquant’anni di indagini contro la criminalità finanziaria, di contrasto al riciclaggio e di tutela dell’economia legale. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza celebra il proprio anniversario con una serie di appuntamenti dedicati all’evoluzione delle attività investigative e delle minacce che interessano il sistema economico e finanziario.

Le celebrazioni si sono aperte oggi a Roma con un convegno organizzato nella sede del Comando Generale delle Fiamme Gialle. Al centro dei lavori, temi come il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo, la tutela del risparmio e dei mercati finanziari e la lotta alla falsificazione monetaria.

L’incontro è stato aperto dal comandante del Nucleo, il generale di brigata Antonino Raimondo, alla presenza del viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo e del comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Umberto Sirico. Tra i relatori anche il procuratore generale presso la Corte di Cassazione Pietro Gaeta, il presidente della Consob Guido Stazi, la presidente dell’Autorità Antiriciclaggio dell’Unione europea Bruna Szego, il vicedirettore generale della Banca d’Italia Gian Luca Trequattrini e Ben Dickinson, vicedirettore per la Tax Policy and Administration dell’Ocse. A concludere i lavori è stato il generale di divisione Alessandro Barbera, comandante del Comando Tutela Economia.

Il convegno romano è il primo di una serie di incontri che toccheranno le altre città nelle quali il Nucleo è presente con proprie articolazioni operative. Il prossimo appuntamento è fissato a Milano, nella mattinata del 26 novembre, con una tavola rotonda che sarà seguita dalla presentazione di un volume dedicato ai cinquant’anni di storia del reparto.

Il libro ripercorre i cambiamenti economici, sociali e normativi del Paese, mettendoli in relazione con l’evoluzione delle fenomenologie criminali. Ampio spazio è riservato alle principali indagini condotte dal Nucleo e alle testimonianze di chi, nel corso degli anni, ha affrontato le forme più complesse di criminalità finanziaria. Gli appuntamenti proseguiranno poi a Palermo e Reggio Calabria, rispettivamente il primo e il 2 dicembre, con ulteriori momenti di approfondimento e confronto con gli attori del sistema antiriciclaggio.

Istituito nel 1976 con una legge, il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria è stato il primo reparto speciale della Guardia di Finanza. La sua nascita rispondeva all’esigenza di concentrare in un’unica struttura competenze, informazioni e capacità operative per prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa valutaria su tutto il territorio nazionale.

Nel corso del tempo, le sue attribuzioni si sono ampliate. Alle originarie competenze si sono aggiunte la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, l’analisi delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, la tutela dei mercati finanziari e il contrasto alla falsificazione monetaria.

Il reparto è stato così coinvolto in alcune delle principali indagini nazionali e internazionali: dalle crisi bancarie alle frodi finanziarie più articolate, dal riciclaggio attraverso circuiti di underground banking all’impiego illecito di valute digitali, fino al congelamento dei patrimoni riconducibili a soggetti ed entità coinvolti nel sostegno al terrorismo.

A sottolineare il ruolo svolto nel contrasto alla falsificazione monetaria è stata realizzata anche una medaglia commemorativa, coniata in serie limitata dalla Zecca dello Stato. Un segno tangibile per celebrare mezzo secolo di attività di un reparto che, nel tempo, ha assunto un ruolo centrale nella difesa della legalità economica e finanziaria.