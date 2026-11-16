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Canton Ticino

La Guardia di Finanza scopre 1,5 milioni di euro non versati da una struttura ricettiva sul Lago Ceresio

Controllata una struttura turistico-ricettiva all’aperto vicino al Ceresio: omesso il pagamento dell’IMU dal 2021 al 2026 e di canoni demaniali per un uso delle aree difforme dalla concessione

lago ceresio

Omessi versamenti di tributi locali e canoni demaniali per oltre 1,5 milioni di euro. È quanto hanno accertato i finanzieri della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano, che hanno sottoposto a controllo di polizia economico-finanziaria una struttura turistico-ricettiva all’aperto situata in prossimità del Lago Ceresio.

L’ispezione

L’intervento era finalizzato a verificare il legittimo utilizzo del demanio lacuale: i militari hanno esaminato i titoli concessori, controllato che fossero rispettate le finalità previste dalla concessione e riscontrato la regolare corresponsione dei canoni e dei tributi locali collegati.

Le somme contestate

Dagli accertamenti è emerso il mancato pagamento dell’IMU per le annualità dal 2021 al 2026, per circa 1.100.000 euro. Sono stati inoltre rilevati canoni concessori demaniali non versati per oltre 490.000 euro, legati all’utilizzo di aree e beni del demanio lacuale in modo difforme rispetto a quanto autorizzato dal titolo concessorio in vigore.

Le somme accertate, spiegano le Fiamme Gialle, se regolarmente versate avrebbero accresciuto le risorse a disposizione degli enti interessati, con benefici per i servizi alla collettività e per la gestione del patrimonio pubblico.

L’attività del Reparto

L’operazione rientra nelle attività di polizia economico-finanziaria del Reparto Aeronavale Lombardia della Guardia di Finanza a tutela della legalità economica, della corretta gestione del patrimonio pubblico e della leale concorrenza tra operatori. Il contrasto riguarda violazioni e irregolarità in materia tributaria, demaniale, edilizia e ambientale.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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