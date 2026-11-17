«Una notizia positiva c’è: nel PII dell’ex Isotta Fraschini l‘edilizia convenzionata passa dal 10% previsto dal PGT del 2013 al 31% dichiarato dal piano, 13.000 mq, più 5.800 mq di edilizia residenziale sociale. Riconosciamo che è un passo avanti ma quello che conta è se queste case verranno davvero costruite, e quando». (Nella foto un’immagine del rendering del progetto Ex Isotta Fraschini)

Dalla Lega di Saronno, per bocca del responsabile enti locali Angelo Veronesi, arriva una valutazione positiva su uno degli aspetti del progetto ex Isotta Fraschini a cui guardano molti saronnesi. Veronesi però chiede maggiori garanzie, soprattutto per le giovani coppie e per i residenti che faticano ad accedere al mercato immobiliare.

Il problema dell’accesso alla prima casa

Veronesi parte dai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi al 2024, secondo i quali a Saronno il 49,3% dei contribuenti dichiara un reddito inferiore a 26mila euro. Il responsabile enti locali della Lega propone quindi una simulazione riferita a una giovane coppia con un reddito lordo di circa 21mila euro a testa, un mutuo trentennale all’80% e una rata pari al 30% del reddito netto.

In queste condizioni, secondo i calcoli presentati dalla Lega, la coppia potrebbe permettersi un’abitazione del valore di circa 207mila euro. Un appartamento nuovo di 80 metri quadrati a Saronno, considerando un prezzo medio di 3.500 euro al metro quadrato, arriverebbe invece a circa 280mila euro, il 35% in più. A questo si aggiungerebbe la necessità di disporre di circa 56mila euro per l’anticipo.

«Per queste coppie il libero mercato è fuori portata», sostiene Veronesi. Da qui la richiesta di destinare almeno il 25% degli alloggi previsti nell’area all’edilizia convenzionata, una quota che, secondo le stime della Lega, corrisponderebbe a circa 10.500 metri quadrati e a 125 appartamenti sui 500 complessivamente previsti. Il 31% indicato nel PII sarebbe quindi sufficiente, ma soltanto a condizione che venga effettivamente realizzato.

Le garanzie richieste sul convenzionato

Il nodo sollevato da Veronesi riguarda soprattutto le modalità con cui l’edilizia convenzionata è inserita nel piano. Secondo la lettura della Lega, la convenzione non stabilirebbe un collegamento diretto tra la realizzazione degli alloggi a prezzi calmierati e quella delle abitazioni destinate al libero mercato. Le agibilità sarebbero infatti subordinate al completamento delle opere di urbanizzazione dei singoli lotti, ma non alla costruzione degli appartamenti convenzionati.

Un’altra criticità riguarderebbe le norme tecniche: soltanto i 5.800 metri quadrati di edilizia residenziale sociale destinati agli studentati sarebbero indicati come quantità minima inderogabile, mentre le altre superfici avrebbero carattere indicativo e potrebbero essere modificate nel mix degli interventi.

La questione economica, secondo il rappresentante leghista, rende ancora più importante introdurre vincoli precisi. La relazione economica del piano ipotizza infatti un prezzo di 2.800 euro al metro quadrato per l’edilizia convenzionata, contro i 5.500 euro previsti per quella libera. La differenza, considerando le superfici interessate, potrebbe tradursi in un valore di circa 35 milioni di euro.

«Il rischio è che si costruisca prima la parte più redditizia e che il convenzionato resti sulla carta, o non arrivi mai», afferma Veronesi, che invita a non considerare scontata la prevalenza dell’interesse pubblico nell’operazione.

La Lega chiede quindi che nella convenzione vengano inserite alcune condizioni precise: una quota minima inderogabile di edilizia convenzionata, almeno pari al 25%; la contestualità nella realizzazione degli alloggi, impedendo il rilascio delle agibilità per le abitazioni libere oltre determinate soglie senza che siano stati costruiti i corrispondenti appartamenti convenzionati; prezzi massimi al metro quadrato stabiliti nero su bianco, penali proporzionate e fideiussioni specifiche. Un altro punto riguarda la precedenza da riconoscere ai cittadini saronnesi.

“Il sociale non è un tema esclusivo della sinistra”

Nel suo intervento Veronesi affronta anche il ruolo della Lega nelle politiche abitative e sociali. «La Lega deve occuparsi anche di sociale, un tema che molti dicono esclusivo della sinistra. Non è così. La Lega deve rappresentare tutti i cittadini lombardi, siano di sinistra, di centro o di destra: dobbiamo tornare a essere un partito popolare, che risponde agli interessi reali dei cittadini e non alle ideologie di partito».

A sostegno di questa impostazione, Veronesi richiama il cosiddetto “convenzionato saronnese”, lo schema di convenzione tipo approvato nel 2020 dall’Amministrazione comunale a guida Lega e tuttora in vigore. Si tratta di uno strumento pensato per favorire l’acquisto della prima casa, riconoscendo la precedenza alle famiglie con almeno un componente residente o già residente a Saronno e con un reddito familiare fino a circa 90mila euro. Il meccanismo, precisa Veronesi, non impone obblighi agli operatori immobiliari, ma prevede misure premiali.

La proposta del rent to buy

Tra le proposte avanzate dalla Lega c’è infine l’introduzione di una convenzione tipo anche per il rent to buy, una formula che consente di entrare in un’abitazione pagando un affitto calmierato e di destinare una parte dei canoni versati al successivo acquisto dell’immobile.

«Bisogna continuare in questa direzione – conclude Veronesi – per aiutare anche le giovani coppie che faticano a mettere insieme l’anticipo per la prima casa». La proposta è di applicare questo strumento anche all’area ex Isotta Fraschini, affiancandolo alle altre forme di edilizia convenzionata per ampliare le possibilità di accesso alla casa per i saronnesi.