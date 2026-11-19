La Lega di Saronno torna sul tema della sicurezza: “Non bastano i cartelli anti pedinamento”
Il partito critica la nuova iniziativa dell'Amministrazione Pagani, che prevede di affiggere sui pali della luce indicazioni su come comportarsi se si viene seguiti. “Servono presidio del territorio, controlli e pattugliamenti”
Dopo l’intervento di ieri sul controllo del vicinato, la Lega di Saronno resta sul tema della sicurezza criticando la nuova campagna dell’Amministrazione comunale dedicata alla prevenzione dei pedinamenti. L’iniziativa, che prevede l’affissione di cartelli sui pali dell’illuminazione pubblica con consigli pratici su come comportarsi quando si ha la sensazione di essere seguiti, non convince il partito, che la considera una risposta insufficiente alle preoccupazioni dei cittadini.
La Lega riconosce che fornire indicazioni utili possa essere positivo: entrare in un luogo affollato, chiamare una persona di fiducia o raggiungere un presidio delle forze dell’ordine sono comportamenti che possono aiutare a gestire una situazione di potenziale pericolo. Ma, secondo il partito, il problema è un altro: «È davvero questa la risposta che i saronnesi si aspettano sulla sicurezza?».
Viene sollevata anche una questione legata all’immagine della città. La Lega invita a immaginare un turista in visita al Santuario, nel centro storico o interessato a scoprire le specialità locali, che si trovi davanti a cartelli con istruzioni su come difendersi da qualcuno che potrebbe seguirlo. Un messaggio che, secondo il partito, rischia di trasmettere l’idea di una città nella quale è necessario imparare a proteggersi da possibili situazioni di pericolo.
La critica non riguarda quindi l’utilità dell’informazione e della prevenzione, ma il rischio che queste iniziative finiscano per sostituire interventi più incisivi. «La sicurezza non può diventare un corso di sopravvivenza urbana», osserva la Lega, che indica come priorità un presidio costante del territorio, controlli efficaci, pattugliamenti e interventi concreti nei confronti di chi crea situazioni di insicurezza.
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