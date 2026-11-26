La Lombardia si sposta sempre di più in treno, anche nei festivi: ecco i numeri e puntualità di Trenord nel 2025
La domanda resta in costante crescita: in dieci mesi sono stati trasportati 178 milioni di passeggeri, in crescita del 4,4% rispetto al 2025, rispetto al pre-Covid crescono soprattutto i numeri del fine settimana. Puntualità all'84,4%, in leggero miglioramento
Fra gennaio e ottobre 2026 in Lombardia sono circolati 687mila treni del servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale: è il 6% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie all’attivazione di nuovi servizi (e altri ne sono previsti).
Nell’intero 2026, Trenord arriverà a effettuare 45,5 milioni di treni*km (l’unità di misura usata in ferrovia, che tiene conto non delle singole corse, ma anche del km complessivo percorso), raggiungendo un’offerta record in Lombardia e in Italia. Il dato conferma una crescita del 5% rispetto al 2025, registrata in un anno che ha visto significativi lavori infrastrutturali sulle reti, che ne hanno ridotto la capacità o sospeso temporaneamente l’attivazione. Complessivamente, sono 216 i cantieri programmati dai gestori delle infrastrutture nel 2026.
Fra gennaio e ottobre l’84,4% dei treni circolati è arrivato a destinazione puntuale, entro cinque minuti sull’orario; l’89,9% entro 7 minuti dall’orario programmato; il 96,8% entro i 15 minuti. In particolare, nei mesi di settembre e ottobre è arrivato puntuale l’84,4% dei treni, oltre tre punti percentuali in più rispetto all’81% dello stesso periodo del 2025. Nel bimestre, il 90,2% dei treni è arrivato entro 7 minuti; il 97,2% entro 15 minuti.
Da gennaio a ottobre hanno viaggiato sui treni lombardi 178 milioni di passeggeri, con una crescita del 4,4% dal 2025. A oggi, l’azienda prevede che, entro la fine del 2026, le frequentazioni torneranno ai livelli del 2019, anno in cui i passeggeri avevano raggiunto il dato record di 214 milioni.
Rispetto al periodo pre-Covid, è variata la distribuzione dei flussi di frequentazioni sui treni lombardi: nei feriali si registrano in media 790mila passeggeri al giorno, quando nel 2019 erano 820mila. In compenso al sabato e nei festivi c’è una significativa crescita: i passeggeri sono rispettivamente 464mila – il 17% in più rispetto al 2019 – e 372mila, cioè il 21% in più.
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