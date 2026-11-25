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Il Natale torna ad accendere di magia le rive del Lago Maggiore. A Laveno Mombello le festività saranno accompagnate da un programma di appuntamenti che trasformerà il paese in un luogo di incontro, scoperta e meraviglia, tra le luci riflesse sull’acqua, le tradizioni che si rinnovano e tante occasioni per vivere insieme l’atmosfera natalizia.

Un calendario che abbraccia il centro cittadino, il lungolago, il porto, le ville storiche e gli spazi culturali, con proposte pensate per tutte le generazioni: dagli spettacoli dedicati ai più piccoli ai concerti, dai mercatini ai laboratori creativi, fino alle mostre e agli appuntamenti che raccontano l’identità e la storia del territorio.

A rendere speciale il Natale lavenese sarà ancora una volta il legame profondo con il lago, protagonista di alcune delle iniziative più suggestive delle festività. Un calendario di eventi organizzato dall’amministrazione comunale in partenariato con diverse associazioni del territorio, tra le quali a Pro Loco, Amici del Presepe Sommerso, Officine dell’Acqua.

Il Presepe Sommerso, una tradizione che racconta il Natale sul lago

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il Presepe Sommerso di Laveno, uno dei simboli più riconoscibili del Natale sul Lago Maggiore. Sabato 28 novembre, in mattinata, in piazza Caduti del Lavoro, è prevista la tradizionale posa del presepe nelle acque del lago.

Un momento che ogni anno rinnova il legame tra la comunità e una tradizione capace di unire spiritualità, storia e suggestione. Il presepe, custodito dalle acque del Verbano, torna così a essere uno dei punti di riferimento delle festività lavenesi.

Attorno a questa tradizione si sviluppa un ricco programma di iniziative curate dagli Amici del Presepe Sommerso: concerti, musica, laboratori inclusivi, attività per bambini e appuntamenti per le famiglie animeranno piazza Caduti del Lavoro per tutto il periodo natalizio.

Tra gli eventi figurano il concerto gospel dell’8 dicembre, la Piva Rock Band del 13 dicembre, l’arrivo di Babbo Natale dal lago il 20 dicembre e il grande falò della Befana del 6 gennaio, con le barche d’epoca a fare da cornice allo spettacolo sull’acqua.

Il Porto Incantato torna per il secondo anno

Una delle attrazioni più suggestive sarà il ritorno, per il secondo anno, del Porto Incantato, l’iniziativa che vede protagoniste le Officine dell’Acqua e che contribuisce a rendere ancora più affascinante uno degli angoli più caratteristici di Laveno.

Il Porto Antico diventerà uno dei luoghi simbolo dell’atmosfera natalizia, con le luminarie che si rifletteranno nell’acqua e accompagneranno residenti e visitatori in uno scenario particolarmente suggestivo.

Il momento centrale sarà martedì 8 dicembre alle 17.30, quando sono previste l’accensione delle luminarie del porto e dell’albero di Natale, accompagnate dal concerto della Filarmonica G. Verdi. Novità di quest’anno, è il collegamento in diretta con altri porti d’Italia: insieme a Laveno si accenderanno i porti di La Spazia e di Cesenatico.

Le Officine dell’Acqua saranno inoltre protagoniste di alcuni degli appuntamenti più attesi dalle famiglie, a partire da domenica 20 dicembre, quando Babbo Natale arriverà dal lago alle 15.30. Seguiranno un laboratorio per bambini, con cioccolata, alle 16.30 e una panettonata aperta a tutti alle 18.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il programma prevede un nuovo laboratorio alle Officine dell’Acqua e, alle 17.30, l’accensione del Gran Falò della Befana in piazza Caduti del Lavoro, con le barche d’epoca nelle acque del lago.

Un insieme di iniziative che valorizza il patrimonio lacustre e il fascino del porto, trasformandoli in parte integrante dell’esperienza natalizia.

Villa Frua, il Natale tra spettacoli, libri e giochi

Non soltanto il lungolago. Anche Villa Frua sarà uno dei luoghi protagonisti delle festività, con una programmazione che intreccia teatro, cultura, lettura e divertimento. Il parco sarà inoltre allestito con sfere colorate, stelle e una stella gigante alta 5 metri, che renderà l’atmosfera ancora più magica. Ma le sorprese non finiscono.

Lunedì 7 dicembre, alle 15.30, spazio ai più piccoli con Moffola e Ciaspola… Due renne pigrone, spettacolo promosso dalla Biblioteca comunale A. Pozzi con L’Arca di Noè.

Sabato 12 dicembre, dalle 16 alle 18, sarà invece la volta della presentazione del libro La bellezza che risana l’anima di Marta Pizzolante e Andrea Gaggioli.

Giovedì 17 dicembre, alle 21, la villa ospiterà il recital natalizio Cantico di Natale, mentre sabato 19 dicembre, alle 16, andrà in scena Nonno Gelo, Stuf e il mistero dei Re Magi, uno spettacolo di marionette.

Il programma proseguirà anche nel nuovo anno, con Nuove Briciole, spettacolo per bambini in calendario domenica 3 gennaio alle 15.30.

Villa Frua diventerà inoltre uno spazio dedicato al gioco e alla socialità grazie all’Hub Gaming, in programma il 5, 12, 19 e 28 dicembre dalle 15 alle 18. Quattro pomeriggi aperti agli appassionati di videogiochi e giochi da tavolo, con la possibilità di scoprire nuovi titoli, riscoprire grandi classici e divertirsi insieme tra sfide, tornei e gioco libero.

Presepi, pattinaggio e tradizioni per tutta la famiglia

A completare l’atmosfera natalizia ci saranno numerose iniziative diffuse sul territorio.

Dal 21 novembre al 17 gennaio, l’area Gaggetto ospiterà Laveno on Ice, la pista di pattinaggio sul ghiaccio che accompagnerà residenti e visitatori per tutto il periodo delle festività.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio tornerà invece Il Paese dei Presepi, un itinerario diffuso nella tradizione e nell’arte del Natale, con un’esposizione di presepi che invita a scoprire il territorio attraverso uno dei simboli più rappresentativi delle feste.

A Villa Fumagalli, in via Labiena 87, dal 6 dicembre sarà visitabile una mostra di burattini antichi, con aperture nei fine settimana di dicembre e alcune giornate straordinarie.

Non mancheranno il mercato agricolo TerraeMani, le attività inclusive, gli spettacoli teatrali e le iniziative delle associazioni locali, oltre agli eventi sportivi che porteranno lo spirito natalizio anche sull’acqua e sulle montagne.

Il calendario comprende infatti il Raduno Velico di Natale a Cerro, il raduno di Vespe d’epoca, la corsa Sprintz Running e il progetto Piccoli sciatori, con un corso gratuito di avviamento allo sci alpino a San Bernardino, in programma tra dicembre e gennaio.

Il MIDeC si anima tra arte, ceramica e laboratori natalizi

Anche Cerro parteciperà al clima delle feste grazie agli appuntamenti del MIDeC, il Museo Internazionale del Design Ceramico, in lungolago Perabò 5.

Dal 5 dicembre al 10 gennaio il museo ospiterà La Capostipite, mostra curata da Fabio Carnaghi per l’Associazione Amici del MIDeC, con il patrocinio del Comune. Il vernissage è previsto sabato 5 dicembre alle 11.

Accanto all’esposizione, il museo proporrà un articolato calendario di attività per adulti, bambini e famiglie: laboratori di ceramica natalizia, incontri dedicati alle marionette delle emozioni, visite guidate gratuite e appuntamenti creativi.

Tra le proposte figurano La tavola delle Feste, dedicata agli adulti, Piccoli Elfi, pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, La bottega della Magia, per la fascia dai 6 ai 10 anni, e La notte in cui il Museo si sveglia, dedicato ai bambini dai 6 anni.

Un’occasione per avvicinarsi al mondo della ceramica e scoprire il patrimonio culturale del museo attraverso esperienze creative e coinvolgenti.

Musica e spettacoli fino all’Epifania

La musica accompagnerà tutto il periodo natalizio, con appuntamenti che spaziano dal gospel ai cori, dalla musica dal vivo ai concerti più tradizionali.

Tra gli eventi in programma figurano Mombello Christmas Time, l’11 dicembre al Teatro Franciscum, il Concerto di Gala della Filarmonica di Laveno il 19 dicembre alla palestra del Liceo Sereni e il Concerto dell’Epifania, il 6 gennaio nella Chiesa Vecchia.

Non mancheranno gli appuntamenti più legati alla tradizione religiosa, come il Presepe Vivente del 19 dicembre alla Fondazione Menotti Bassani e la Santa Messa della vigilia di Natale nella chiesa di Sant’Ambrogio, seguita dalla processione con Gesù Bambino.

Le feste si concluderanno idealmente con gli eventi dell’Epifania, tra cori, attività per i bambini e il falò della Befana, mentre la pista di pattinaggio resterà aperta fino al 17 gennaio.

Un Natale che unisce luoghi, persone e tradizioni, grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale, Pro Loco, Amici del Presepe Sommerso, Officine dell’Acqua e numerose associazioni e realtà culturali del territorio.

Laveno Mombello si prepara così a vivere settimane di festa in cui il Lago Maggiore non sarà soltanto uno scenario, ma il vero protagonista di un Natale da scoprire e condividere.