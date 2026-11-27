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“… Grazie …” “… Fate una festa …” “… Restate uniti …” – queste sono tra le citazioni ripetute più spesso da Claudio negli ultimi giorni della sua vita.

La CZrun è nata con una missione ben precisa: far correre il ricordo e il sorriso di Claudio Zocchi – scomparso lo scorso febbraio, ad appena 41 anni, dopo la battaglia contro un colangiocarcinoma – trasformando il dolore in una speranza concreta per la ricerca sul cancro.

Sono proprio i sorrisi di quella giornata che sono rimasti impressi.

I sorrisi di quanti hanno partecipato, oltre 1906. Sportivi, camminatori e accompagnatori. Alla partenza erano in 1.906: 1.239 sulla 5km, 379 sulla 10km e 288 bambini.

I sorrisi dei volontari, oltre 140. Amici, conoscenti, volontari.

I sorrisi delle ben 59 realtà che hanno sostenuto il progetto, tra sponsor, partner e sostenitori

Grazie alla generosità di partecipanti, volontari e realtà che hanno sostenuto il progetto, la CZrun, svoltasi il 27 settembre, ha permesso di donare 29.077 euro alla Fondazione AIRC a sostegno della ricerca oncologica, al netto dei costi organizzativi.

«A due mesi di distanza dalla manifestazione, possiamo finalmente diffondere pubblicamente l’importo complessivo raccolto» dice Marco, fratello di Claudio. «Non ce lo aspettavamo. Una cifra che va ben oltre ogni previsione e che testimonia quanto la nostra comunità sia sensibile ai temi della solidarietà».

L’evento è stato realizzato dal comitato spontaneo TimTendenza (fondato dalla moglie di Claudio, Irene; dal fratello Marco e dagli amici storici), con la collaborazione tra gli altri della ASD Oratori e di Out4Ride.

«Non è stata solo una giornata di ricordo e ricerca, ma una vera e propria festa. Siamo stati bombardati di messaggi di ringraziamento» racconta la moglie Irene.

Dopo l’apertura del CZvillage all’oratorio San Luigi e un momento di riscaldamento collettivo, hanno preso il via sia la corsa da 10km, sia la Family Run da 5km aperta a famiglie, bambini e semplici appassionati. Due percorsi che hanno riversato per le strade di Cardano una vera e propria marea azzurra.

La festa si è quindi concentrata al CZvillage allestito in Oratorio con musica, la possibilità di pranzare, discorsi istituzionali e altre soprese come, ad esempio, la presenza dei Cuori Eroi e un momento musicale da parte del Coro Divertimento Vocale che ha intonato Signore delle Cime, nel ricordo di Claudio e delle sue montagne.

“La partecipazione registrata dalla CZrun conferma la forte attenzione del territorio varesino per la ricerca e il desiderio di partecipare in modo attivo al suo progresso” dicono da Fondazione AIRC. “Il successo dell’iniziativa è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta un’importante testimonianza di quanto una comunità unita possa fare la differenza per il futuro della ricerca. Ringrazio gli organizzatori, la famiglia e gli amici di Claudio Zocchi e tutti i partecipanti che, con entusiasmo e generosità, hanno contribuito a raggiungere questo straordinario risultato prezioso per Fondazione AIRC perché contribuisce a sostenere il lavoro di quasi 5.000 ricercatrici e ricercatori e ad accelerare i progressi della ricerca oncologica verso un obiettivo condiviso: rendere il cancro sempre più curabile.”, ha dichiarato Jonas Maniaz, Responsabile Area Gestione Rete Territoriale di Fondazione AIRC”.