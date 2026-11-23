Per un alpinista il rifugio può rappresentare il punto di partenza verso una vetta, per un escursionista il traguardo di una lunga camminata, per altri ancora un luogo dove fermarsi, mangiare qualcosa e ammirare il paesaggio. Ma dietro quella porta che si apre per accogliere chi arriva dalla montagna esiste un mondo fatto di lavoro, organizzazione, responsabilità e sacrifici. Un universo spesso poco conosciuto, nel quale la passione per le alte quote deve convivere con le esigenze di un’attività economica e con le difficoltà di un ambiente che non concede molte distrazioni. È questo il mondo che sarà protagonista giovedì 26 novembre, alle 21, nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza, in occasione del secondo appuntamento dell’ottava edizione di La Montagna Raccontata, la rassegna culturale organizzata dal Club Alpino Italiano di Castellanza con il patrocinio della Città di Castellanza e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, gruppo Iccrea.

Sarà un’occasione per scoprire ciò che normalmente rimane invisibile agli occhi di chi raggiunge un rifugio dopo qualche ora di cammino. Dietro un pranzo servito, una camera preparata o un consiglio sull’itinerario da seguire si nasconde un’organizzazione che deve funzionare anche quando il tempo peggiora, gli accessi diventano difficili o le esigenze degli ospiti si moltiplicano. «È un lavoro che racconta le storie di chi gestisce i rifugi, di chi ha scelto di vivere e lavorare in quota – sottolinea Silvano Landoni, vicepresidente del Cai di Castellanza -. Non si tratta soltanto di racconti di montagna, ma anche di esperienze di vita, di lavoro e di gestione di un’attività in un ambiente particolare come quello alpino». La presentazione di Castellanza sarà accompagnata anche da interventi musicali dal vivo, una delle novità di questa edizione della rassegna. «Abbiamo previsto degli intermezzi musicali, con sonorità anche un po’ rock – anticipa Landoni -. Una scelta pensata per rendere più dinamico il dialogo con i protagonisti e coinvolgere il pubblico in una serata che unirà cultura alpina, testimonianze e musica».

«Fare impresa in montagna significa confrontarsi ogni giorno con sfide che altrove spesso non esistono – sottolinea Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, gruppo Iccrea -. Le difficoltà nei rifornimenti, i costi di gestione, l’incertezza delle condizioni meteorologiche e la stagionalità rendono questo lavoro particolarmente impegnativo. Eppure è proprio qui che emerge anche il suo fascino: riuscire a costruire un’attività economica in un ambiente straordinario, accogliere persone provenienti da luoghi diversi e contribuire a mantenere viva la montagna. Chi gestisce un rifugio non offre soltanto ospitalità, ma custodisce un patrimonio di conoscenze, tradizioni e relazioni umane. Come banca di credito cooperativo, sappiamo quanto coraggio e determinazione servano per trasformare una passione in un’impresa economica con cui sostenersi».

Il libro di Scognamiglio

Al centro dell’incontro ci sarà Giovanni Scognamiglio, escursionista, alpinista e scrittore milanese di 41 anni, autore del libro Capanat. Volti e luoghi dei rifugisti della Valmalenco. Il titolo riprende un termine del dialetto locale che indica proprio i rifugisti, uomini e donne che hanno scelto di legare la propria esistenza alle strutture di accoglienza in montagna. Scognamiglio ne ha intervistati 35, tra gestori attuali e figure che hanno svolto questa professione in passato, raccogliendo ricordi, esperienze, difficoltà e riflessioni su un mestiere che negli anni si è profondamente trasformato.

Il libro racconta la montagna da una prospettiva diversa rispetto a quella delle grandi imprese alpinistiche. Non sono le conquiste delle vette a occupare il centro della narrazione, ma le persone che rendono possibile la frequentazione dell’alta quota, offrendo ospitalità, conoscenza del territorio e punti di riferimento a chi affronta sentieri, ghiacciai e ascensioni impegnative.

Un legame, quello tra alpinismo e rifugi, che attraversa la storia della montagna. Per generazioni queste strutture hanno rappresentato un presidio fondamentale lungo le vie di salita, un luogo dove preparare le ascensioni, confrontarsi sulle condizioni degli itinerari e trovare riparo. Oggi conservano questa funzione, ma devono anche rispondere a un turismo sempre più diversificato, che comprende alpinisti esperti, escursionisti occasionali, famiglie e persone alla ricerca di un’esperienza a contatto con la natura.

Ed è proprio questo cambiamento a rendere più complesso il lavoro dei gestori. Un rifugista deve conoscere la montagna, ma anche saper amministrare un’attività, organizzare gli approvvigionamenti, coordinare il lavoro, gestire le prenotazioni e rispondere alle esigenze degli ospiti. In quota anche le operazioni più comuni possono diventare complicate: il trasporto delle merci, la disponibilità delle risorse, la manutenzione degli impianti e la gestione degli imprevisti richiedono programmazione e capacità di adattamento.

Le testimonianze

A Castellanza queste esperienze prenderanno voce attraverso tre rifugisti della Valmalenco: Diana Pedrotti, della Capanna Marinelli-Bombardieri, Bianco Lenatti, della Capanna Marco e Rosa, ed Emanuele Bergomi, del Rifugio Zoia. Insieme all’autore dialogheranno sul significato di vivere e lavorare in montagna, mettendo a confronto percorsi personali, modelli di gestione e trasformazioni del turismo alpino. Dalle strutture storiche legate alle grandi ascensioni alpinistiche a quelle frequentate anche da escursionisti e famiglie, emerge un panorama nel quale la gestione deve adattarsi al territorio, all’accessibilità e alle esigenze degli ospiti.

La Capanna Marinelli-Bombardieri, a 2.813 metri di altitudine, è uno dei luoghi simbolo dell’alpinismo valtellinese. Situata su uno sperone roccioso affacciato sull’alta Val di Scerscen, nel gruppo del Bernina, rappresenta un importante punto di appoggio per le ascensioni verso il Pizzo Bernina, il Pizzo Roseg e il Pizzo Palù. La sua storia risale al 1880, quando venne costruita dal Cai Sezione Valtellinese con il nome di Rifugio Scerscen, diventando il primo rifugio realizzato dal Club Alpino Italiano in Lombardia. Nel corso dei decenni la struttura è stata ampliata e trasformata per rispondere alle necessità di un alpinismo in continua evoluzione. Oggi costituisce anche una tappa dell’Alta Via della Valmalenco e del Sentiero Italia. A rappresentarla sarà Diana Pedrotti, che porterà l’esperienza di una realtà nella quale la tradizione alpinistica incontra le esigenze dell’ospitalità contemporanea. Gestire una struttura di queste dimensioni, raggiungibile soltanto a piedi e situata in un ambiente severo, significa confrontarsi con una complessa organizzazione quotidiana: dai rifornimenti alla preparazione dei pasti, dall’accoglienza di numerosi ospiti alla necessità di seguire le condizioni meteorologiche e degli itinerari. Un lavoro nel quale la conoscenza della montagna si intreccia con capacità organizzative e gestionali.

Ancora più in alto si trova la Capanna Marco e Rosa, a circa 3.600 metri, presso la Forcola di Cresta Guzza, ai piedi del Pizzo Bernina. È il rifugio più alto della Lombardia e uno dei punti di riferimento per gli alpinisti che affrontano il celebre Quattromila delle Alpi Retiche. Qui la montagna mostra il suo volto più impegnativo: ghiacciai, neve, vento e condizioni ambientali che possono cambiare rapidamente. L’accesso stesso richiede preparazione ed esperienza alpinistica, mentre la gestione deve confrontarsi con le difficoltà logistiche e operative di una struttura situata a un’altitudine eccezionale. A raccontare questa dimensione sarà Bianco Lenatti, figura legata all’alpinismo del Bernina e alla Capanna Marco e Rosa. La sua testimonianza permetterà di avvicinarsi a un modo di vivere il rifugio nel quale l’accoglienza è strettamente connessa alla pratica alpinistica. A queste quote la struttura non è semplicemente un luogo di pernottamento, ma un punto strategico per organizzare le ascensioni, valutare le condizioni della montagna e affrontare itinerari che richiedono competenze tecniche e consapevolezza dei rischi.

Diversa è la realtà del Rifugio Zoia, situato a 2.021 metri nella zona di Campo Moro, nel territorio di Lanzada. In condizioni ordinarie di accessibilità stradale, la struttura è raggiungibile con una breve camminata dal parcheggio e rappresenta una porta d’ingresso privilegiata alla montagna per un pubblico molto ampio. Escursionisti, appassionati di arrampicata, famiglie e turisti possono trovare qui un punto di partenza per scoprire gli itinerari della Valmalenco, ma anche un luogo dove trascorrere una giornata o soggiornare immersi nel paesaggio alpino. Emanuele Bergomi, che gestisce il Rifugio Zoia, porterà quindi un’esperienza legata anche all’evoluzione del turismo montano. In una struttura che si rivolge a frequentatori con interessi e preparazioni differenti, la gestione richiede attenzione all’accoglienza, alla ristorazione, alla promozione delle attività e alla qualità dei servizi. Anche l’accessibilità può diventare una sfida: la chiusura della strada tra Lanzada e Campo Moro a causa di una frana, segnalata per la stagione 2026-2027, mostra concretamente quanto le condizioni del territorio possano incidere sull’organizzazione di un rifugio e sulle possibilità di raggiungerlo

Le tre esperienze permetteranno così di mettere a confronto situazioni molto diverse, accomunate dalla stessa necessità di trovare un equilibrio tra passione e professione. Alla Marinelli-Bombardieri pesa la responsabilità di gestire una grande struttura storica nel cuore dell’alta montagna; alla Marco e Rosa la sfida è operare in un ambiente estremo, a stretto contatto con l’alpinismo d’alta quota; allo Zoia emerge con particolare evidenza il rapporto tra accoglienza, turismo e capacità di adattarsi a un pubblico diversificato.

Tre esempi che raccontano come non esista un unico mestiere di rifugista, ma tante realtà differenti, nelle quali esperienza, spirito di adattamento e capacità imprenditoriali devono convivere con il rispetto per la montagna. Ed è proprio attraverso le voci di chi affronta quotidianamente queste sfide che la serata di Castellanza offrirà uno sguardo concreto su ciò che significa mantenere vivi i rifugi alpini.

La Regina delle montagne

La rassegna si concluderà giovedì 3 dicembre, sempre alle 21, con un appuntamento dedicato alla storia dell’alpinismo e a una delle sue protagoniste femminili. Camilla Anselmi, storica dell’arte e autrice del libro La Regina delle montagne. Margherita di Savoia e l’alpinismo, ripercorrerà la passione della sovrana per le alte quote, che le valse l’appellativo di «Regina alpinista». La conferenza, condotta dalla giornalista e scrittrice Pamela Lainati, ricostruirà attraverso documenti d’archivio e testimonianze il rapporto tra Margherita di Savoia e la montagna, offrendo uno sguardo sul ruolo femminile nella storia dell’alpinismo italiano.

Info utili

La Montagna Raccontata è organizzata dal Cai di Castellanza con il patrocinio della Città di Castellanza e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, insieme a Tecnocasa Studio Castellanza, Gadda Castellanza, BSC Produzioni Grafiche Digitali, Perbagno snc e Val Monti.

L’ingresso è libero. Le conferenze si tengono nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza, con accesso da piazza Castegnate 2 e possibilità di parcheggio in piazza Leonardo Cerini. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.caicastellanza.it