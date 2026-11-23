Dietro la porta di un rifugio c’è un mondo fatto di lavoro, organizzazione e responsabilità, in cui la passione per la montagna deve convivere con le esigenze di un’attività economica. È il tema di giovedì 26 novembre, alle 21, nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Castellanza (piazza Castegnate 2), secondo appuntamento dell’ottava edizione de “La Montagna Raccontata”, la rassegna del Cai di Castellanza con il patrocinio della Città di Castellanza e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Protagonista è Giovanni Scognamiglio, escursionista, alpinista e scrittore milanese di 41 anni, autore di “Capanat. Volti e luoghi dei rifugisti della Valmalenco“. Il titolo riprende il termine dialettale che indica i rifugisti.

Nel libro l’autore ha raccolto 35 testimonianze di gestori attuali e passati, per raccontare la montagna non attraverso le imprese sulle vette ma attraverso le persone che rendono possibile l’alta quota. «Non si tratta soltanto di racconti di montagna, ma anche di esperienze di vita, di lavoro e di gestione di un’attività in un ambiente particolare come quello alpino», sottolinea Silvano Landoni, vicepresidente del Cai di Castellanza. Novità di questa edizione, la serata sarà accompagnata da intermezzi musicali dal vivo, «con sonorità anche un po’ rock».

Con l’autore ci saranno tre rifugisti della Valmalenco: Diana Pedrotti, della Capanna Marinelli-Bombardieri (2.813 metri), storico punto di appoggio per le ascensioni al Bernina, al Roseg e al Palù; Bianco Lenatti, della Capanna Marco e Rosa (circa 3.600 metri), il rifugio più alto della Lombardia; ed Emanuele Bergomi, del Rifugio Zoia (2.021 metri, a Campo Moro), porta d’accesso alla montagna per escursionisti e famiglie. Tre realtà molto diverse, che mostrano come non esista un solo modo di fare il rifugista, ma quasi sempre serva un equilibrio tra conoscenza della montagna e capacità imprenditoriali: rifornimenti, costi, meteo e stagionalità sono sfide quotidiane. Per lo Zoia pesa anche la chiusura per frana della strada tra Lanzada e Campo Moro, segnalata per la stagione 2026-2027.

Sul valore del lavoro dei gestori interviene Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: chi gestisce un rifugio «non offre soltanto ospitalità, ma custodisce un patrimonio di conoscenze, tradizioni e relazioni umane», e sa quanto coraggio serva per trasformare una passione in un’impresa.

La rassegna si chiuderà giovedì 3 dicembre, sempre alle 21, con Camilla Anselmi, autrice di “La Regina delle montagne. Margherita di Savoia e l’alpinismo”, in dialogo con la giornalista Pamela Lainati. L’ingresso è libero; informazioni su www.caicastellanza.it.