“La Montagna Raccontata”: giovedì 19 novembre il Cai di Castellanza ricorda Nirmal Purja

Si apre giovedì 19 novembre, alle 21, nella sala conferenze della Biblioteca Civica (piazza Castegnate 2), l’ottava edizione di “La Montagna Raccontata – Incontri con gli autori“, la rassegna organizzata dal Cai di Castellanza con il patrocinio della Città e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

La prima serata, intitolata “Nirmal Purja (Nimsdai). Oltre il possibile”, ripercorre la vicenda dell’alpinista nepalese, protagonista nel 2019 del Project Possible: tutti i quattordici Ottomila in sei mesi e sei giorni.

Il ritratto dell’uomo

A raccontarlo sarà Monica Malfatti, comunicatrice freelance, addetta stampa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e accompagnatrice di Media Montagna, che ha conosciuto Purja e lo ha intervistato a lungo pochi mesi prima della morte, avvenuta il 30 luglio 2026 sul Broad Peak, dove è stato travolto da una valanga.

L’obiettivo della serata è andare oltre record e imprese per restituire la persona, con le sue convinzioni, fragilità e ambizioni. Conduce Ettore Pettinaroli, giornalista ed ex direttore di Montagna TV, che aveva favorito il contatto tra Malfatti e l’alpinista.

Nato in Nepal nel 1983, Purja ha servito sei anni nei gurkha e dieci negli Special Boat Service della Royal Navy britannica, prima di avvicinarsi all’alta quota nel 2012. Si è distinto anche per operazioni di soccorso e per l’impegno a favore degli sherpa nepalesi.

«È una serata alla quale teniamo particolarmente – spiega Silvano Landoni, vicepresidente del Cai di Castellanza – perché Monica Malfatti aveva avuto modo di parlare direttamente con lui prima della partenza per il Broad Peak».

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, richiama invece i valori di determinazione e di squadra che accomunano le grandi imprese alpinistiche alla storia cooperativa.

Il programma

La rassegna prosegue giovedì 26 novembre alle 21 con Giovanni Scognamiglio, che presenta “Capanat. Volti e luoghi dei rifugisti della Valmalenco”, insieme ad alcuni gestori, con musica dal vivo.

Chiude giovedì 3 dicembre, sempre alle 21, Camilla Anselmi con “La Regina delle montagne. Margherita di Savoia e l’alpinismo”, condotta da Pamela Lainati.

Ingresso libero a tutti gli appuntamenti. Informazioni su www.caicastellanza.it.