La montagna varesina attrae nuovi abitanti: +1.490 residenti netti nel biennio tra Verbano e Piambello
I dati del Rapporto Montagne Italia 2026 ribaltano la narrazione sullo spopolamento: sebbene pesi il calo delle nascite, tutte le aree montane della provincia registrano saldi migratori positivi e diversi Comuni risultano più giovani del capoluogo Varese
La montagna della provincia di Varese non è affatto un territorio destinato a svuotarsi o popolato esclusivamente da anziani. A scattare una fotografia in controtendenza rispetto ai luoghi comuni è il Rapporto Montagne Italia 2026, promosso da UNCEM (presieduta da Marco Bussone) insieme a Fondazione Montagne Italia ed edito da Rubbettino.
Per comprendere davvero cosa sta accadendo nelle valli prealpine, spiegano i ricercatori, occorre guardare oltre la semplice variazione totale della popolazione — spesso frenata da un saldo naturale negativo, con più decessi che nascite — e concentrarsi sul saldo migratorio: la differenza tra chi sceglie di trasferirsi in un territorio e chi lo lascia.
A livello nazionale, tra il 2019 e il 2025, le aree montane hanno guadagnato 174.274 nuovi residenti (di cui 84.636 nel solo Nord-Ovest). E il Varesotto, grazie alla sua posizione strategica tra laghi, aree produttive lombarde e confine svizzero, si conferma un laboratorio privilegiato di questo fenomeno.
I numeri: tutti gli ambiti in positivo
Analizzando le quattro unità territoriali montane della provincia — i tre ambiti delle Valli del Verbano e quello del Piambello, per un totale di 144.492 abitanti nel 2026 — emerge che tutti i quadranti registrano un saldo migratorio positivo nel biennio 2024–2025, portando un bilancio complessivo di +1.490 residenti netti:
|Unità territoriale
|Abitanti 2026
|Var. 2021–26
|Saldo migr. 2024–25
|Tasso migr.
|Valli del Verbano 1
|40.667
|+0,9%
|+747
|+9,0‰
|Piambello
|49.574
|+0,4%
|+417
|+4,2‰
|Valli del Verbano 3
|33.534
|0,0%
|+283
|+3,9‰
|Valli del Verbano 2
|20.717
|+0,5%
|+43
|+0,4‰
|Totale
|144.492
|—
|+1.490
|—
Fonte: Rapporto Montagne Italia 2026 (elaborazioni Eures su dati Istat)
Spicca in particolare la performance delle Valli del Verbano 1, che con +747 nuovi ingressi nel biennio riesce non solo a compensare la denatalità, ma a far crescere la popolazione complessiva dello 0,9% tra il 2021 e il 2026.
NB: Nel Rapporto Montagne Italia (curato da UNCEM con Fondazione Montagne Italia ed elaborazioni Eures), le denominazioni “Valli del Verbano 1”, “Valli del Verbano 2” e “Valli del Verbano 3” corrispondono a sotto-ambiti territoriali (o Unità Territoriali Montane – UTM) in cui i ricercatori hanno suddiviso l’area vasta della Comunità Montana Valli del Verbano per renderla statisticamente omogenea e confrontabile.
Valli del Verbano 1 (circa 40.667 abitanti) corrisponde all’area centrale e medio-lacustre / Valcuvia.
Valli del Verbano 2 (circa 20.717 abitanti): Corrisponde alla fascia pedemontana e collinare interna
Valli del Verbano 3 (circa 33.534 abitanti): Corrisponde all’Alto Verbano e al sistema transfrontaliero di Luino.
Valli più giovani del capoluogo: il confronto tra i Comuni
Incrociando i dati demografici dei singoli Comuni emerge un altro elemento sorprendente: la montagna varesina non è un blocco omogeneo e, in diversi centri, l’età media è sensibilmente più bassa rispetto al capoluogo. A Varese (79.100 abitanti), la quota di cittadini over 65 si attesta al 27,30%.
Diversi Comuni montani o pedemontani presentano invece una popolazione decisamente più giovane: è il caso di Marchirolo (dove gli over 65 sono appena il 20,81% su 3.571 residenti), Cunardo (20,90%), Cugliate-Fabiasco (21,36%), Duno (21,66%), Cuasso al Monte (22,68%), Brissago-Valtravaglia (22,89%) e Cuveglio (23,59%). Ben diversa, invece, la situazione dei borghi più isolati o di alcuni centri rivieraschi, dove l’invecchiamento resta marcato: Curiglia con Monteviasco (141 abitanti, densità 13 ab./km²) tocca il 34,75% di over 65, seguita da Laveno-Mombello (32,61%), Agra (29,24%) e Castelveccana (29,17%).
Non una sola montagna: la sfida dei servizi
Il Rapporto evidenzia come dentro i confini provinciali convivano almeno tre dinamiche distinte: l’attrazione residenziale dei Comuni vicini ai poli urbani (come l’asse Laveno-Gavirate-Valcuvia), il ruolo dei centri intermedi di servizio e transfrontalieri (come Luino, 14.003 abitanti, o Induno Olona e Arcisate) e la tenuta dei piccolissimi borghi, dove anche l’arrivo di poche decine di nuovi abitanti può fare la differenza per tenere aperte scuole e attività.
Tuttavia, – è la conclusione degli estensori del Rapporto – la domanda di residenzialità nelle valli non basta da sola a garantire il futuro economico del territorio. Affinché il neopopolamento si consolidi, servono investimenti mirati su trasporti, sanità di prossimità, istruzione, connessioni digitali, disponibilità di alloggi e creazione di lavoro locale.
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