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La montagna della provincia di Varese non è affatto un territorio destinato a svuotarsi o popolato esclusivamente da anziani. A scattare una fotografia in controtendenza rispetto ai luoghi comuni è il Rapporto Montagne Italia 2026, promosso da UNCEM (presieduta da Marco Bussone) insieme a Fondazione Montagne Italia ed edito da Rubbettino.

Per comprendere davvero cosa sta accadendo nelle valli prealpine, spiegano i ricercatori, occorre guardare oltre la semplice variazione totale della popolazione — spesso frenata da un saldo naturale negativo, con più decessi che nascite — e concentrarsi sul saldo migratorio: la differenza tra chi sceglie di trasferirsi in un territorio e chi lo lascia.

A livello nazionale, tra il 2019 e il 2025, le aree montane hanno guadagnato 174.274 nuovi residenti (di cui 84.636 nel solo Nord-Ovest). E il Varesotto, grazie alla sua posizione strategica tra laghi, aree produttive lombarde e confine svizzero, si conferma un laboratorio privilegiato di questo fenomeno.

I numeri: tutti gli ambiti in positivo

Analizzando le quattro unità territoriali montane della provincia — i tre ambiti delle Valli del Verbano e quello del Piambello, per un totale di 144.492 abitanti nel 2026 — emerge che tutti i quadranti registrano un saldo migratorio positivo nel biennio 2024–2025, portando un bilancio complessivo di +1.490 residenti netti:

Unità territoriale Abitanti 2026 Var. 2021–26 Saldo migr. 2024–25 Tasso migr. Valli del Verbano 1 40.667 +0,9% +747 +9,0‰ Piambello 49.574 +0,4% +417 +4,2‰ Valli del Verbano 3 33.534 0,0% +283 +3,9‰ Valli del Verbano 2 20.717 +0,5% +43 +0,4‰ Totale 144.492 — +1.490 — Fonte: Rapporto Montagne Italia 2026 (elaborazioni Eures su dati Istat)

Spicca in particolare la performance delle Valli del Verbano 1, che con +747 nuovi ingressi nel biennio riesce non solo a compensare la denatalità, ma a far crescere la popolazione complessiva dello 0,9% tra il 2021 e il 2026.

NB: Nel Rapporto Montagne Italia (curato da UNCEM con Fondazione Montagne Italia ed elaborazioni Eures), le denominazioni “Valli del Verbano 1”, “Valli del Verbano 2” e “Valli del Verbano 3” corrispondono a sotto-ambiti territoriali (o Unità Territoriali Montane – UTM) in cui i ricercatori hanno suddiviso l’area vasta della Comunità Montana Valli del Verbano per renderla statisticamente omogenea e confrontabile. Valli del Verbano 1 (circa 40.667 abitanti) corrisponde all’area centrale e medio-lacustre / Valcuvia.

Valli del Verbano 2 (circa 20.717 abitanti): Corrisponde alla fascia pedemontana e collinare interna

Valli del Verbano 3 (circa 33.534 abitanti): Corrisponde all’Alto Verbano e al sistema transfrontaliero di Luino.

Valli più giovani del capoluogo: il confronto tra i Comuni

Incrociando i dati demografici dei singoli Comuni emerge un altro elemento sorprendente: la montagna varesina non è un blocco omogeneo e, in diversi centri, l’età media è sensibilmente più bassa rispetto al capoluogo. A Varese (79.100 abitanti), la quota di cittadini over 65 si attesta al 27,30%.

Diversi Comuni montani o pedemontani presentano invece una popolazione decisamente più giovane: è il caso di Marchirolo (dove gli over 65 sono appena il 20,81% su 3.571 residenti), Cunardo (20,90%), Cugliate-Fabiasco (21,36%), Duno (21,66%), Cuasso al Monte (22,68%), Brissago-Valtravaglia (22,89%) e Cuveglio (23,59%). Ben diversa, invece, la situazione dei borghi più isolati o di alcuni centri rivieraschi, dove l’invecchiamento resta marcato: Curiglia con Monteviasco (141 abitanti, densità 13 ab./km²) tocca il 34,75% di over 65, seguita da Laveno-Mombello (32,61%), Agra (29,24%) e Castelveccana (29,17%).

Non una sola montagna: la sfida dei servizi

Il Rapporto evidenzia come dentro i confini provinciali convivano almeno tre dinamiche distinte: l’attrazione residenziale dei Comuni vicini ai poli urbani (come l’asse Laveno-Gavirate-Valcuvia), il ruolo dei centri intermedi di servizio e transfrontalieri (come Luino, 14.003 abitanti, o Induno Olona e Arcisate) e la tenuta dei piccolissimi borghi, dove anche l’arrivo di poche decine di nuovi abitanti può fare la differenza per tenere aperte scuole e attività.

Tuttavia, – è la conclusione degli estensori del Rapporto – la domanda di residenzialità nelle valli non basta da sola a garantire il futuro economico del territorio. Affinché il neopopolamento si consolidi, servono investimenti mirati su trasporti, sanità di prossimità, istruzione, connessioni digitali, disponibilità di alloggi e creazione di lavoro locale.