La musica di Franco Battiato conquista Malpensa: successo per il concerto alla Porta di Milano
Grande partecipazione di pubblico al Terminal 1 per “Battiattanta”, l’omaggio alla ricerca musicale del cantautore siciliano nell’ambito della Milano Music Week 2026
La musica di Franco Battiato protagonista all’aeroporto di Malpensa, dove la Porta di Milano, lo spazio espositivo del Terminal 1, ha ospitato “Battiattanta. L’Avanguardia Sound e la Poetica del Viaggio”, concerto dedicato alla dimensione più sperimentale ed elettronica del grande artista siciliano.
L’iniziativa, inserita nel programma della Milano Music Week 2026, in calendario dal 16 al 22 novembre, ha richiamato numerosi spettatori, attirando anche l’attenzione dei passeggeri in transito nello scalo. La performance ha proposto un omaggio originale all’universo musicale di Battiato, trasformando l’aeroporto in uno spazio di incontro tra musica, arte e cultura.
Il concerto si è svolto nella cornice della mostra “Rock Icons. Aerei e aeroporti nelle leggende del Rock’n’Roll”, il progetto artistico di Sara Forte ospitato alla Porta di Milano dal primo ottobre.
L’esposizione celebra sette grandi protagonisti della storia del rock internazionale – The Who, Beatles, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd e U2 – attraverso opere pittoriche di grande formato, installazioni video e linguaggi digitali.
Un dialogo tra musica e viaggio che, grazie all’omaggio a Franco Battiato, ha trovato una nuova espressione, portando l’avanguardia musicale nel cuore di uno dei principali aeroporti italiani.
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