Venerdì 20 novembre 2026, il Teatro Duse di Besozzo ha ospitato la presentazione e il momento conclusivo del progetto di educazione ambientale «Il verde che non vediamo – Occhio, orecchie e palato alla biodiversità», un percorso dedicato alla Scuola secondaria di primo grado G. Adamoli di Besozzo, pensato per avvicinare i ragazzi alla natura attraverso l’osservazione, l’ascolto, la scoperta e la consapevolezza.

Non una semplice iniziativa didattica, ma un’esperienza formativa di grande valore, capace di mettere in relazione il mondo della scuola con quello della ricerca scientifica, della tutela ambientale e della cultura. Al centro dell’iniziativa, gli studenti dell’Adamoli, che con entusiasmo, curiosità e partecipazione attiva hanno animato l’intera mattinata, dimostrando quanto i giovani possano essere interlocutori attenti e protagonisti consapevoli delle grandi sfide ambientali del nostro tempo.

A moderare l’evento è stata la dott.ssa M. Cristina Ceresa, che ha accompagnato i diversi momenti dell’incontro, dando voce agli esperti e coinvolgendo direttamente gli studenti in un dialogo dinamico, fatto di domande, risposte e riflessioni. Il coordinamento e la conduzione del percorso progettuale sono stati affidati a Chiara Spallino, tutor del progetto, mentre la regia è stata curata da Paolo Galli e la documentazione fotografica e video da Roberta Guidi.

Sul palco del Teatro Duse si sono alternati professionisti ed esperti di grande competenza, offrendo ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi con esperienze e conoscenze provenienti da ambiti diversi.

Sono intervenuti il Tenente Colonnello Fabio Scordo dei Carabinieri Forestali; Dario Bevilacqua, direttore delle operazioni di spegnimento della Comunità Montana Valli del Verbano e referente operativo AIB; Eugenio Gervasini, senior consultant JRC ed esperto di biodiversità; Patricia Pazos, biologa ed educatrice ambientale; e Federica Teti, biologa ed esperta di comunicazione ambientale presso l’Istituto Oikos.

A completare il quadro dei contributi scientifici e culturali, Valeria Bianciotto del CNR di Torino e Marianne Giordanengo, owner di Intelligence Gastronomy, che hanno arricchito il progetto con ulteriori prospettive legate alla conoscenza e alla valorizzazione della biodiversità e al rapporto tra ambiente e alimentazione.

Particolarmente apprezzato anche il contributo artistico-musicale di Lila Pérez Forte, chitarrista di Alpha Musica, che ha dedicato alla natura un momento musicale, sottolineando come anche l’arte possa diventare uno strumento per avvicinarsi alla bellezza e alla ricchezza del mondo naturale.

L’iniziativa ha potuto contare sul patrocinio del Comune di Besozzo, rappresentato dall’assessora Silvia Sartorio, e sull’adesione convinta dell’Istituto Adamoli, sostenuta dalla Dirigente scolastica, dott.ssa Rosa Elena Salamone. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a Cristina Majocchi per il supporto artistico-musicale e a Tiziano Pedroni, del Tavolo per il Clima di Besozzo, per il prezioso sostegno all’iniziativa.

Il cuore del progetto è stato un percorso educativo costruito intorno a un’idea semplice ma fondamentale: imparare a osservare ciò che spesso non vediamo, riconoscere ciò che ci circonda e comprendere quanto la natura sia parte integrante della nostra quotidianità.

Il percorso presentato prevede attività in aula per imparare a «leggere» la natura, uscite nel parco per riconoscere le piante e momenti di condivisione a tavola, fino alla realizzazione di una ricetta sostenibile, con particolare attenzione alle proposte vegetariane.

Un itinerario che coinvolgerà gli studenti non soltanto sul piano delle conoscenze, ma anche attraverso la partecipazione concreta, il confronto e la capacità di collaborare. Durante l’incontro al Teatro Duse, i ragazzi hanno avuto un ruolo tutt’altro che marginale: sono stati chiamati a intervenire, porre domande, rispondere agli esperti e contribuire attivamente alla riuscita dell’evento. È proprio questa partecipazione corale degli alunni dell’intera scuola Adamoli a rappresentare uno degli aspetti più significativi della giornata. La presenza della comunità scolastica, con i suoi studenti, i docenti e la Dirigente, ha restituito l’immagine di una scuola viva, capace di fare rete e di trasformare un progetto educativo in un’esperienza condivisa. Il riconoscimento alla classe 3A: un successo costruito con impegno e partecipazione

Il momento più atteso della mattinata è stato quello dedicato alla premiazione della classe vincitrice: la 3A della scuola Adamoli, che si è distinta nel percorso progettuale grazie alla partecipazione attiva e al coinvolgimento dimostrato.

Un riconoscimento che assume un significato particolare perché premia non soltanto il risultato raggiunto, ma soprattutto l’impegno, la curiosità, la capacità di mettersi in gioco e la disponibilità a imparare attraverso esperienze concrete.

La soddisfazione per questo risultato si estende naturalmente a tutta la comunità scolastica: la 3A rappresenta infatti un motivo di orgoglio per l’intero istituto e un esempio positivo di come la partecipazione degli studenti possa trasformarsi in un’opportunità di crescita.

La presenza della Dirigente scolastica, Rosa Elena Salamone, e del responsabile del plesso Adamoli, prof. Maurizio Lanciotto, ha ulteriormente sottolineato l’importanza attribuita dall’Istituto a un progetto che ha saputo coniugare educazione, territorio, scienza e sensibilità ambientale.

Per la scuola Adamoli, questa giornata ha rappresentato un momento incisivo e di grande valore educativo e istituzionale: un’occasione per dare visibilità al lavoro svolto dagli alunni, riconoscere il loro protagonismo e rafforzare il legame tra la scuola e le realtà del territorio.

Il messaggio emerso dal Teatro Duse è chiaro: educare alla biodiversità significa educare al rispetto, alla responsabilità e alla consapevolezza che ogni gesto quotidiano può contribuire alla tutela dell’ambiente.

Perché il verde che non vediamo è spesso quello che abbiamo più bisogno di imparare a conoscere.

E i ragazzi dell’Adamoli, venerdì, hanno dimostrato di aver iniziato a guardarlo con occhi nuovi.

Prof Maurizio Lanciotto – comprensivo Adamoli