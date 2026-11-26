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Non soltanto soccorso in mare, ma anche una rete di persone pronte a impegnarsi sul territorio per sostenere le missioni umanitarie e promuovere la difesa dei diritti umani. È questo l’obiettivo dell’incontro in programma mercoledì 2 dicembre alle 21 a Materia di Castronno, dove sarà ospite Luciano Scalettari, presidente di ResQ – People Saving People, l’associazione impegnata nel salvataggio delle persone in difficoltà nel Mediterraneo.

La serata, dal titolo “La nave di ResQ fa tappa a Varese”, sarà l’occasione per conoscere da vicino le attività dell’organizzazione e, soprattutto, per avviare la costituzione di un Equipaggio di Terra anche nel Varesotto, coinvolgendo cittadini, volontari e associazioni interessati a sostenere concretamente il progetto.

ResQ – ETS – People Saving People nasce con l’obiettivo di salvaguardare la vita e i diritti di chi affronta le pericolose rotte migratorie del Mediterraneo. La sua nave, la ResQ People, è salpata per la prima volta il 7 agosto 2021 e, nel corso delle missioni di ricerca e soccorso, ha contribuito a salvare 500 persone.

Dal 2023 l’associazione opera anche lungo la frontiera di Trieste, prestando assistenza alle persone che raggiungono l’Italia attraverso la rotta balcanica.

Accanto alle missioni in mare e alle attività di assistenza, ResQ promuove una rete di Equipaggi di Terra, gruppi territoriali formati da cittadini e associazioni che condividono gli obiettivi dell’organizzazione. Il loro compito è sostenere le attività umanitarie attraverso iniziative di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, contribuendo nello stesso tempo a diffondere una maggiore conoscenza dei fenomeni migratori e una cultura di rispetto dei diritti umani.

È proprio questa la sfida che ResQ vuole lanciare anche in provincia di Varese, grazie all’iniziativa di un primo gruppo di volontari intenzionati a costruire una presenza stabile sul territorio. Durante l’incontro a Materia, Luciano Scalettari racconterà la storia dell’associazione, le missioni della nave e il ruolo degli Equipaggi di Terra, spiegando come sia possibile partecipare e contribuire alle attività dell’organizzazione anche senza salire a bordo.

L’invito è rivolto a tutte le persone interessate a conoscere il progetto e a valutare un possibile impegno come volontari. «Più siamo, più vite possiamo salvare», ricorda Scalettari, sintetizzando lo spirito dell’iniziativa.

L’incontro rientra nel progetto “Per una buona accoglienza – Raccontare le migrazioni oltre gli stereotipi”, promosso da Anche Io APS insieme al Tavolo della Buona Accoglienza e finanziato da Fondazione La Sorgente, con l’obiettivo di favorire una narrazione più consapevole dei fenomeni migratori e creare occasioni di confronto e sensibilizzazione sul territorio.