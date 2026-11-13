La Nazionale di canicross brilla in Polonia sotto la guida del malnatese Franco Quercia

C’è un pezzo importante di provincia di Varese nel trionfo internazionale della Nazionale Italiana CSEN di Canicross ai Campionati Mondiali ICF 2026 di Owińska, in Polonia. A guidare la spedizione azzurra verso un bottino ricco di medaglie e piazzamenti di prestigio è infatti Franco Quercia, residente proprio a Malnate e responsabile nazionale di disciplina oltre che selezionatore del team.

Che cos’è il canicross e come si pratica

Spesso poco conosciuto al grande pubblico, il canicross è una disciplina sportiva che affonda le sue radici nello sleddog e nella corsa campestre, trasformando il semplice “correre con il cane” in un vero lavoro di squadra. L’uomo e l’animale diventano un unico binomio, collegati da una linea ammortizzata fissata a una cintura in vita per il conduttore e a una pettorina ergonomica studiata appositamente per il traino del cane.

A differenza delle normali corse su strada cittadine, questa disciplina si pratica rigorosamente su sentieri sterrati, boschivi e morbidi, così da tutelare le articolazioni e i polpastrelli degli animali. Al centro dell’attività c’è il benessere del cane, considerato un vero atleta consapevole: le competizioni prevedono controlli veterinari rigorosi, temperature idonee e una preparazione graduale basata su comunicazione, fiducia e complicità. Dalla corsa a piedi si sviluppano inoltre varianti spettacolari come il bikejoring, praticato in mountain bike, e lo scooterjoring, con monopattino da sterrato.

Il bilancio azzurro ai Mondiali ICF 2026 in Polonia

Sotto la guida tecnica di Franco Quercia, punto di riferimento per l’intero movimento italiano, gli atleti azzurri hanno affrontato i migliori specialisti internazionali nella rassegna iridata di Owińska, portando a casa risultati di assoluto rilievo in tutte le specialità.

Il medagliere della Nazionale Italiana CSEN si è aperto con ben quattro medaglie d’oro, tra cui spicca il titolo assoluto conquistato nel bikejoring, affiancate da due medaglie di bronzo. A questi podi si aggiungono tre quarti posti, arrivati al termine di prove combattute fino agli ultimi metri.

La profondità tecnica del gruppo azzurro è confermata anche dai numerosi piazzamenti nella top ten mondiale: l’Italia ha infatti chiuso con undici binomi tra il sesto e il decimo posto, suddivisi in un sesto posto, un settimo, un ottavo, tre noni posti e cinque decimi posti.

A completare la spedizione polacca sono stati infine quindici binomi finisher, capaci di portare a termine percorsi impegnativi piazzandosi tra il tredicesimo e il cinquantaquattresimo posto in classifica, rappresentando la base solida su cui poggia l’intero movimento nazionale.