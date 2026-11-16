La nuova Lancia Gamma arriva a Varese: sabato 21 novembre l’anteprima esclusiva da Marelli & Pozzi

La concessionaria di viale Borri ospita una tappa del tour nazionale “Viaggio nell’eleganza italiana”. Un’occasione speciale per scoprire da vicino la nuova ammiraglia Lancia, tra design, innovazione e stile italiano

La nuova Lancia Gamma si prepara a fare il suo debutto a Varese. Sabato 21 novembre 2026, la concessionaria Marelli & Pozzi di viale Borri 211 ospiterà un evento speciale dedicato alla presentazione in anteprima del nuovo modello della casa automobilistica italiana.

L’appuntamento rientra nel roadshow nazionale “Viaggio nell’eleganza italiana”, un’iniziativa che attraversa l’Italia per portare la nuova Gamma a contatto con clienti e appassionati, prima del suo arrivo nelle concessionarie previsto per gennaio 2027.

Un evento per scoprire il futuro di Lancia

La tappa varesina sarà un’occasione per conoscere da vicino una vettura che rappresenta un passaggio importante nel percorso di rinnovamento dello storico marchio torinese.

Non soltanto una presentazione automobilistica, ma un’esperienza dedicata all’eleganza e al design italiano, con la nuova Gamma protagonista di un appuntamento pensato per raccontarne le caratteristiche, le innovazioni tecnologiche e la filosofia progettuale.

Il format del tour prevede momenti di presentazione dedicati durante la giornata e un evento serale con lo svelamento ufficiale della vettura, accompagnato da accoglienza e intrattenimento.

Nuova Lancia Gamma: eleganza italiana e tecnologia

A cinquant’anni dalla presentazione della prima Gamma, avvenuta nel 1976, Lancia riporta sulle strade un nome storico, reinterpretandolo in chiave contemporanea.

Progettata, sviluppata e prodotta in Italia, nello stabilimento di Melfi, la nuova Gamma è una crossover fastback lunga 4,67 metri, caratterizzata da linee eleganti, un profilo aerodinamico e soluzioni tecnologiche di ultima generazione.

L’abitacolo richiama il concetto di Italian Home Feeling, con materiali ricercati, attenzione al comfort e un ambiente pensato per offrire un’esperienza di viaggio raffinata.

La gamma di motorizzazioni comprende una versione ibrida da 145 CV e diverse configurazioni completamente elettriche, con autonomie dichiarate che, nella versione Long Range, superano i 740 chilometri.

Appuntamento sabato 21 novembre a Varese

Con questa iniziativa, Marelli & Pozzi porta a Varese una delle novità più attese del marchio Lancia, offrendo agli appassionati di motori e a chi desidera conoscere il nuovo modello l’opportunità di scoprirlo in anteprima.

Un appuntamento che unisce la tradizione automobilistica italiana alle nuove prospettive della mobilità, nel segno dello stile e dell’innovazione.

Per maggiori informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione: consulta la pagina dell’evento sul sito Marelli & Pozzi.

Per prenotare un test drive è possibile compilare il form online e attendere conferma da parte della Concessionaria.