La Openjobmetis si riaccende per travolgere Reggio Emilia

In questo spazio troverete – dalle 12 circa di domenica – la nuova puntata del podcast “Dal Parquet” dedicata alla partita tra Reggio Emilia e Openjobmetis. Giovedì torna invece “Luci a Masnago” in diretta su Radio Materia alle 14.45.

Galleria fotografica Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 84-99 4 di 23

Varese cala l’asso pigliatutto per prendersi, finalmente, il PalaBigi e il derby greco. Contro una Reggio Emilia diventata sinistramente “bestia nera” (aveva vinto gli ultimi cinque scontri diretti) e contro un Priftis fino a oggi indigesto a Kastritis (3-0 prima di stavolta) la Openjobmetis mette a terra una prova di forza potentissima, stroncando la Unahotels fin dalla contesa iniziale.

Una partita dominata, con Librizzi e soci capaci di trascorrere molti minuti al di sopra dei 20 di vantaggio per regalare un sabato sera sorridente e vincente ai suoi tifosi, soprattutto ai tanti che hanno seguito la squadra in Emilia nonostante lo scivolone con Udine e il KO in Grecia. Merito di un approccio feroce (Kastritis aveva insistito molto alla vigilia), di un tiro da tre punti costante e preciso, del lavoro collettivo a rimbalzo (34-27) ma anche della scelta vincente di foraggiare il più possibile Kamagate in area. Il francese, orfano del gemello Renfro, si è scatenato: 21 punti nel pitturato, 5 rimbalzi e 2 stoppate certificano una prova da migliore in campo.

Ma Ismael è in buona compagnia, basti pensare a Hale – 20, martellante dall’arco – e a Nikolic, mister 100% dal campo (7 su 7 da 2, 1 su 1 da 3) come gli era già accaduto contro Roma. Ma la notizia vera arriva dalla cabina di regia nella quale ha preso posto per 17′ William McDowell-White. Il play australiano ha mostrato un’autonomia in crescita dopo il mini-esordio di Atene e si è preso subito la scena segnando (9) e dirigendo molto bene il traffico. La strada verso il 100% di forma è ancora lunga ma Varese sa di poter contare su di lui e non è poco, vista l’unicità nel suo ruolo.

Nel conto totale, giusto dirlo, rientra anche una Reggio Emilia incerottata (3 assenti) e in pieno ricambio tecnico, con Caupain ancora lontano dagli standard alti raggiunti lo scorso anno, Problemi altrui, comunque: Varese aveva un’occasione e l’ha sfruttata salendo a quota 10 in classifica e trascorrendo una domenica serena, sperando che Renfro e Della Valle proseguano sulla strada che porta al rientro. Ora c’è una settimana di lavoro in fondo alla quale nelle acque di Masnago spunterà il vascello di Venezia. Vedremo se Varese ha tenuto qualche altra cannonata da parte per affondarlo.

PALLA A DUE – Il derby greco delle panchine si apre all’insegna delle squadre da ridisegnare: Kastritis è senza Della Valle e Renfro e ha McDowell a mezzo servizio; Priftis deve rinunciare a Smith, Rossato e alla fine anche a Echenique. L’ex Woldetensae va in quintetto in ala piccola mentre Kastritis manda in campo i “soliti 5” di questo periodo. Bel sostegno da parte dei numerosi tifosi varesini al seguito, anche questa volta.

LA PARTITA

Q1 – Memore del cattivo approccio di Atene, la Openjobmetis parte fortissimo al PalaBigi. Pressione difensiva, corsa e precisione in attacco: dopo un amen Varese comanda 6-13 con tanto Kamagate in area e una tripla di Alviti che inaugura la raffica biancorossa. Kastritis inserisce McDowell che in due azioni colleziona un canestro da 3 e un assist. Si accende Hale (doppietta da 3) e costringe Priftis al secondo timeout ma il Cacciatore e Librizzi segnano ancora dall’arco. Una tripla di Severini a fil di sirena consente a Reggio di fermare la caduta: 18-34.

Q2 – Una tripla di Uglietti non scalfisce la marcia di Varese con Nikolic che inventa un canestro “alla Matthews” con auto assist contro il tabellone. Kamagate continua a fare la voce grossa tra le due aree ma la notizia inedita è ancora McDowell a segno da lontano e in entrata. Il vantaggio biancorosso si fa via via più consistente perché – salvo qualche zingarata di Barford – la Unahotels non riesce a incidere, e quando lo fa non trova costanza. La OJM tocca il +21, poi lascia per strada qualcosa nei 90” finali: Reggio ne approfitta per rosicchiare qualcosa (40-55).

Q3 – Al rientro sul parquet, per 3-4 minuti, si rivedono i fantasmi di domenica scorsa: attacco bloccato, tiri forzati e avversari che recuperano qualcosa. Reggio però non è così incisiva, Duke trova una tripla importante e da metà quarto in avanti la corsa varesina torna fluida. Hale e Nikolic poi confezionano 7 punti in due possessi (tripla e fallo per la guardia, canestro e fallo per l’ala), ennesima mazzata sul morale reggiano. Chi si inceppa è Librizzi, vittima suo malgrado di un paio di fischi dubbi culminati con il fallo tecnico, Ma neppure così Varese rallenta: tripla di Alviti, schiacciata di Kamagate e 58-80.

IL FINALE

Il divario è tale che, per una volta, i tifosi bosini possono assistere all’ultimo quarto senza troppi patemi, anche perché quando la Unahotels risale un po’ la china è tardissimo. Prima di allora c’è ancora spazio per Alviti, per tre liberi di Duke e finalmente per uno sprazzo di Roby: rimbalzo d’attacco, due liberi, gancio a segno. Niente di sconvolgente ma utile per lui e per la squadra. Nei minuti finale Caupain e Ogbeide limano un po’ il passivo ma i punti di Ladurner e del solito Nikolic fissano l’84-99 con cui si spengono le luci del PalaBigi.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – OPENJOBMETIS VARESE 84-99

(18-34, 40-55; 58-80)

REGGIO EMILIA: Caupain 7 (2-5, 1-2), Barford 18 (5-7, 1-5), Woldetensae 4 (2-3, 0-4), Thor 8 (3-5, 0-1), Ogbeide 17 (7-10); Edwards, Visconti 14 (3-4, 2-4), Uglietti 8 (1-3, 2-4), Severini 6 (2-4 da 3), Fainke 2 (1-1). Ne: Manfredotti, Abreu. All. Priftis.

VARESE: Duke 7 (1-3, 1-2), Hale 20 (1-2, 5-11), Alviti 12 (0-1, 4-7), Nikolic 18 (7-7, 1-1), Kamagate 21 (10-13); Villa, McDowell-White 9 (1-1, 2-5), Librizzi 6 (1-3 da 3), Roby 4 (1-2, 0-1), Ladurner 2 (1-1), Ikangi (0-2 da 3). All. Kastritis.

ARBITRI: Rossi, Borgioni, Nicolini.

NOTE. Da 2: R 24-38, V 22-30. Da 3: R 8-24, V 14-32. Tl: R 12-19, V 13-20. Rimbalzi: R 27 (9 off., Ogbeide 8), V 34 (10 off., Kamagate, Ikangi 5). Assist: R 17 (Caupain 8), V 24 (Duke 8). Perse: R 16 (Uglietti 5), V 17 (Duke, Kamagate 3). Recuperate: R 8 (Barford, Severini 2), V 9 (Alviti, Duke, Nikolic 2). Usc, 5 falli: nessuno. F. tecnico: Librizzi. Spettatori: 3.730.