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La parrocchia di Morosolo celebra Sant’Ambrogio: la musica medievale e la tradizione ambrosiana. Un concerto dedicato alle antiche melodie mariane e la celebrazione solenne della festa del patrono di Milano e della Chiesa ambrosiana: due occasioni per riscoprire le radici spirituali e culturali del territorio.

La comunità parrocchiale di Morosolo si prepara a celebrare Sant’Ambrogio con due appuntamenti che intrecciano musica, cultura e tradizione religiosa, offrendo l’occasione per riscoprire la ricchezza di un patrimonio spirituale che continua a parlare anche al nostro tempo.

DOMENICA 6 DICEMBRE, MUSICA RELIGIOSA E POPOLARE – Il programma si apre domenica 6 dicembre, alle ore 17.00, a Morosolo (ingresso gratuito, offerta libera) con il concerto «Rosa enflorece» dell’ensemble Mediaevalli, formazione impegnata nella ricerca e nella reinterpretazione del repertorio musicale medievale. Protagoniste saranno alcune delle più suggestive espressioni della tradizione musicale mariana europea. Si tratta di testimonianze preziose di una cultura nella quale la musica accompagnava la vita religiosa e popolare, dando voce alla devozione, alla preghiera e alla dimensione comunitaria della fede.

INCONTRO TRA MEDIOEVO E LE TRADIZIONI DEL TERRITORIO – Un patrimonio che l’ensemble Mediaevalli ripropone attraverso una ricerca interpretativa capace di accostare strumenti, sonorità e linguaggi antichi a una sensibilità musicale contemporanea. Il nome stesso del gruppo nasce dall’incontro tra il riferimento al Medioevo e quello alle valli del territorio in cui i suoi componenti vivono e operano. La loro proposta musicale si muove in quello spazio di dialogo che caratterizza tanta parte della cultura medievale, restituendone suggestioni e profondità attraverso un’esperienza artistica attuale. L’ensemble è composto da Nausicaa Nisati (contralto), Angelo Miglio (flauti e cornamuse), Claudio Mella (oud, liuto turco-arabo, e viella grande), Alberto Franzi (chitarra e viuhela), Yuri Beltrami (percussioni), Siria Donata Zocca (danze e voce).

S. MESSA IN ONORE DI S. AMBROGIO – Il secondo appuntamento è in programma lunedì 7 dicembre, alle ore 17.00, a Morosolo, con la Santa Messa solenne in onore di Sant’Ambrogio, figura centrale della storia della Chiesa milanese e riferimento fondamentale per l’identità religiosa, culturale e civile del territorio.

DON AMBROGIO, “RITORNARE ALLE ORIGINI DELLA TRADIZIONE CRISTIANA, RISORSA SEMPRE VIVA” – «La festa di Sant’Ambrogio è un’occasione per tornare alle radici della nostra storia e della nostra identità, riscoprendo quanto la tradizione cristiana abbia contribuito a plasmare la cultura e la vita delle nostre comunità. Desideriamo riconoscere in questo patrimonio -sottolinea don Ambrogio Cortesi, parroco di Morosolo e responsabile della Comunità Pastorale Barasso Casciago Luvinate Morosolo – una risorsa sempre viva, capace di parlare all’uomo contemporaneo e di aprire nuove occasioni di incontro e riflessione. Siamo per questo lieti come comunità di Morosolo di aprire le porte della nostra Chiesa per momenti di arte, bellezza ed elevazione spirituale».