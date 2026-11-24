Per undici anni se ne erano perse le tracce. Era stata portata via nel 2015 durante un furto in un’abitazione di Gallarate e da allora non era più stata ritrovata. La pistola, una semi automatica calibro 22, è riapparsa durante una perquisizione nell’appartamento di un 33enne di Sesto Calende, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga.

A permettere ai carabinieri di risalire alla storia dell’arma è stato il numero di matricola: non si trattava di una pistola clandestina, ma proprio di quella denunciata alla polizia di Stato come rubata undici anni prima. Un ritrovamento che ora apre un nuovo fronte investigativo per ricostruire chi l’abbia custodita e come sia arrivata nelle mani dell’uomo.

L’accertamento è partito da un controllo alla stazione ferroviaria di Sesto Calende, area inserita tra le cosiddette zone rosse e sottoposta a particolare attenzione da parte dei militari. Il 33enne è stato fermato e trovato con 35 grammi di hashish. La presenza dello stupefacente e i precedenti a suo carico hanno spinto i carabinieri ad approfondire la situazione, estendendo gli accertamenti alla sua abitazione.

La perquisizione, avviata per verificare se l’uomo nascondesse altra droga, ha portato invece alla scoperta dell’arma. L’arma era conservata in ottimo stato: ben oliata, funzionante e accompagnata da tre caricatori e 57 proiettili compatibili.

Un dettaglio che rende il ritrovamento ancora più significativo. Quando la pistola era stata rubata a Gallarate, infatti, i ladri non avevano portato via le munizioni. Quelle recuperate a Sesto Calende sarebbero quindi state procurate in un momento successivo al furto. Le condizioni dell’arma e la disponibilità di tutto il materiale necessario al suo utilizzo fanno ipotizzare che non sia rimasta inutilizzata o abbandonata per anni.

Resta da capire quale percorso abbia seguito la pistola dal 2015 a oggi, attraverso quali mani sia eventualmente passata e da quanto tempo si trovasse nell’abitazione del trentatreenne. Gli investigatori stanno lavorando proprio per ricostruire la catena dei possessori e verificare se l’arma sia stata utilizzata nel corso di questo lungo periodo.

Il proprietario dell’abitazione è stato arrestato. Dopo la convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Al di là del procedimento a carico del 33enne, resta dunque da chiarire il mistero degli undici anni trascorsi dalla scomparsa della Walther: un arco di tempo durante il quale una pistola rubata è rimasta fuori dai radar, conservando la possibilità di essere utilizzata.