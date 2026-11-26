Domenica 13 dicembre alle 11 l’inaugurazione a Viggiù in viale Varese 4 per la rassegna curata da Veronica Zanardi e Francesco Tedeschi e visitabile fino al 14 febbraio 2027

L’Amministrazione Comunale di Viggiù e i Musei Civici Viggiutesi “Enrico Butti”, in collaborazione con l’Associazione Amici dei Musei Civici e con il patrocinio della Provincia di Varese e di Regione Lombardia, sono lieti di annunciare l’apertura della mostra d’arte contemporanea:

Arriva a Viggiù la mostra “Paolo Iacchetti. La pittura: corpo e pensiero”, a cura di Veronica Zanardi e Francesco Tedeschi. L’esposizione sarà ospitata negli spazi di Museo Butti | Contemporanea, in viale Varese 4, con inaugurazione in programma domenica 13 dicembre 2026 alle 11 e apertura al pubblico fino a domenica 14 febbraio 2027.

Date e sede espositiva

Il percorso espositivo prenderà il via domenica 13 dicembre alle 11 con l’apertura inaugurale e resterà visitabile fino al 14 febbraio 2027.

La sede scelta è Museo Butti | Contemporanea, in viale Varese 4 a Viggiù, con il patrocinio di Provincia di Varese e Regione Lombardia e la collaborazione delle realtà territoriali indicate nella locandina, tra cui Musei Civici Viggiutesi, Comune di Viggiù e Associazione Amici dei Musei Civici Viggiutesi.

Orari di visita a Viggiù

Durante il periodo di apertura la mostra potrà essere visitata in diversi giorni della settimana, con fasce orarie distribuite tra pomeriggio e mattina.

Il martedì, il giovedì e il venerdì le porte saranno aperte dalle 14 alle 18.30, il mercoledì e il sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, mentre la domenica l’apertura è prevista dalle 14 alle 17.