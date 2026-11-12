La polemica su disabilità e assistenza a Gallarate, l’assessora: “Misure diverse, dal Pd strumentalizzazioni elettorali”

«Quando si parla di servizi sociali è fondamentale distinguere interventi e finalità». L’assessora ai Servizi sociali di Gallarate Chiara Allai interviene nella polemica aperta dalla consigliera del Partito Democratico Margherita Silvestrini sul nuovo contributo comunale destinato ai caregiver.

Silvestrini aveva criticato la misura mettendola in relazione con il più ampio contenzioso sulle tariffe di compartecipazione ai servizi per persone con disabilità. Il Comune ha stanziato 48mila euro per 80 contributi una tantum da 600 euro, destinati alle famiglie che assistono a domicilio persone con disabilità, anziani o minori. Secondo la consigliera dem, però, questo sostegno non può compensare gli aumenti delle compartecipazioni applicati nel 2026, che in alcuni casi avrebbero comportato per le famiglie migliaia di euro di spesa aggiuntiva ogni anno.

La polemica si inserisce infatti in una vicenda che a Gallarate va avanti da mesi. Dopo le deroghe applicate nel 2024 e nel 2025, nel 2026 il Comune è tornato ad applicare integralmente il sistema di compartecipazione, provocando proteste e ricorsi da parte di alcune famiglie, mentre dalle opposizioni tutte è arrivata una forte critica politica.

È su questo punto che Allai contesta l’impostazione dell’opposizione. «La consigliera Silvestrini ha preso un abbaglio: quando si parla di servizi sociali è fondamentale distinguere interventi e finalità».

Le misure, in effetti, sono diverse: il contributo ai caregiver sostiene chi assiste una persona fragile al domicilio, mentre la compartecipazione riguarda i costi di servizi e strutture rivolti a persone con disabilità o non autosufficienti. Non sono quindi strumenti sovrapponibili. Sullo sfondo, tuttavia, resta lo stesso tema generale: il peso economico e organizzativo dell’assistenza a persone con disabilità, anziani non autosufficienti e famiglie che se ne fanno carico.

“Le rette delle strutture sono un’altra misura»

Allai chiarisce che il nuovo bando, che aprirà online lunedì 16 per tre settimane, «è rivolto ai caregiver familiari che assistono al domicilio persone anziane o con disabilità». Si tratta di una misura economica una tantum pensata per riconoscere il lavoro quotidiano di chi si occupa direttamente di un familiare e gli consente di rimanere nel proprio ambiente domestico: «È un impegno che avevamo già previsto nel nostro programma elettorale e che comporta spesso importanti sacrifici personali, economici e organizzativi».

«È importante chiarire che questo intervento è distinto dal sostegno alle rette delle strutture residenziali. Si tratta quindi di esigenze diverse, che richiedono strumenti diversi». L’assessora aggiunge: «Sarebbe peraltro irrealistico pensare che il Comune possa compartecipare economicamente a tutti gli inserimenti in struttura».

Il punto politico rimane però aperto. Da una parte il Comune rivendica la specificità del nuovo sostegno ai caregiver; dall’altra Silvestrini insiste sul fatto che il tema delle tariffe applicate alle famiglie con persone disabili non può essere considerato chiuso. Nel corso dell’anno la questione era approdata anche in Commissione di Vigilanza e aveva generato sette ricorsi da parte di famiglie contro il sistema delle compartecipazioni.

Allai: “Le critiche siano fondate sui fatti”

L’assessora difende infine il lavoro dei Servizi sociali comunali e respinge quella che considera una lettura strumentale. «Le critiche sono legittime, ma devono essere fondate sui fatti e sul merito».

«Le polemiche possono essere un’occasione per chiarire le scelte e rafforzare il nostro impegno, ma non devono basarsi su pretesti o strumentalizzazioni elettorali». La discussione resta quindi su due livelli distinti ma comunicanti: il nuovo contributo per chi assiste a domicilio e il più ampio confronto sulle tariffe e sulla sostenibilità dei servizi per persone con disabilità e non autosufficienti. Due misure diverse, ma dentro lo stesso problema generale: quanto il sistema pubblico riesca concretamente a sostenere le famiglie nei percorsi di cura e assistenza.