Cinque nuove autovetture per rafforzare il presidio del territorio e migliorare l’efficienza degli interventi della Polizia locale di Busto Arsizio. Prosegue il programma di ammodernamento del Comando cittadino, che questa mattina ha presentato ufficialmente i nuovi mezzi destinati ai servizi operativi.

La presentazione si è svolta a Palazzo Gilardoni alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli, dell’assessore alla Sicurezza Claudia Cozzi, del vicesindaco Luca Folegani, del comandante della Polizia locale Stefano Lanna e della vicecomandante Cristina Fossati.

Le nuove vetture sono cinque Jeep Avenger, allestite secondo gli standard previsti per i servizi di polizia stradale e pronto intervento. I veicoli sono stati acquisiti attraverso un contratto di noleggio a lungo termine della durata di cinque anni, una formula che consente di programmare i costi di manutenzione e di disporre di mezzi efficienti e tecnologicamente aggiornati.

L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza agli operatori e migliorare la tempestività degli interventi nelle diverse zone della città.

Un ufficio mobile per i controlli nei quartieri e nei mercati

Il rinnovo del parco auto rappresenta soltanto una parte del programma di investimenti previsto dall’Amministrazione comunale. Nelle prossime settimane è infatti atteso l’arrivo di un nuovo ufficio mobile attrezzato, che permetterà alla Polizia locale di portare alcuni servizi direttamente sul territorio.

Il mezzo sarà utilizzato per le attività di polizia di prossimità, in particolare nei quartieri e nei mercati cittadini, ma anche per operazioni specialistiche e di prevenzione.

Tra gli impieghi previsti figurano i controlli stradali con etilometro per contrastare la guida in stato di ebbrezza e le attività di rilievo degli incidenti stradali. L’ufficio mobile consentirà così agli agenti di disporre di una postazione operativa attrezzata anche al di fuori della sede del Comando.

Nuove camere di sicurezza al Comando

Accanto al potenziamento dei mezzi, è previsto anche un intervento sulle strutture della Polizia locale. È infatti in fase di approvazione il progetto per la realizzazione di nuove camere di sicurezza all’interno del Comando.

Si tratta di spazi destinati alla gestione temporanea delle persone sottoposte a fermo o arresto, che dovranno garantire adeguate condizioni di sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

L’intervento punta a migliorare l’organizzazione delle attività operative e la gestione delle procedure che richiedono la custodia temporanea delle persone fermate.

Con le cinque nuove Jeep Avenger, l’ufficio mobile in arrivo e il progetto delle camere di sicurezza, il Comune di Busto Arsizio prosegue dunque nel percorso di rinnovamento delle dotazioni della Polizia locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e rendere più efficaci i servizi di controllo e prevenzione.