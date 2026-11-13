La Prefettura di Varese chiama a raccolta enti e associazioni per la Giornata delle persone scomparse
In vista della ricorrenza del 13 dicembre, il palazzo del Governo raccoglie l'invito del Commissario straordinario e chiede a comuni e volontari di organizzare momenti di riflessione e vicinanza alle famiglie
In vista del prossimo 13 dicembre, data individuata come “Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse”, la Prefettura di Varese chiama a raccolta il territorio. L’invito è rivolto agli enti locali, alle associazioni di volontariato e a tutti i soggetti attivi sul campo affinché organizzino iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e vicinanza alle famiglie coinvolte.
Fare rete tra istituzioni e volontariato
L’iniziativa raccoglie la sollecitazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. L’obiettivo è quello di promuovere momenti di approfondimento, anche attraverso collaborazioni tra diverse realtà locali, per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica su un fenomeno delicato che richiede uno sforzo condiviso tra le istituzioni e la società civile.
La data del 13 dicembre rappresenta già dal 2019 un punto di riferimento per fare memoria e diffondere una maggiore consapevolezza su come affrontare e prevenire queste situazioni, offrendo al contempo un supporto concreto ai familiari che vivono l’attesa.
Il percorso normativo in Parlamento
La ricorrenza è al centro della proposta di legge AC 1074-A, già approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso luglio e attualmente all’esame del Senato della Repubblica. Oltre a ufficializzare a livello nazionale la giornata dedicata al tema, il provvedimento legislativo introduce anche alcune modifiche normative specifiche per migliorare e aggiornare gli strumenti di intervento in materia.
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