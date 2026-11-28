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Il calendario mette sul piatto un’occasione da cogliere, la Pro Patria ha il compito di non lasciarsela sfuggire. Domenica 29 novembre alle 14.30, i biancoblù tornano allo stadio “Carlo Speroni” per affrontare il Tropical Coriano nella quattordicesima giornata del Girone D di Serie D. Una sfida che, almeno sulla carta, vede i bustocchi partire con il favore del pronostico ma che assume un peso ancora maggiore guardando a quanto succederà sugli altri campi: Pistoiese e Lentigione, prima e seconda della classe, saranno una di fronte all’altra. Con 25 punti all’attivo e il terzo posto in tasca, i ragazzi di Mauro Zironelli hanno quindi la possibilità di guadagnare terreno su almeno una delle due formazioni, a patto naturalmente di fare bottino pieno davanti al proprio pubblico. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Cittadella Modena e il passaggio ai quarti di Coppa Italia conquistato ai rigori contro la Sanremese, i Tigrotti vogliono dare continuità ai segnali positivi delle ultime uscite e tornare a conquistare i tre punti in campionato

QUI PRO PATRIA

Con lo sguardo proiettato alla sfida casalinga e il piglio di chi non intende concedere cali di concentrazione, il tecnico Mauro Zironelli mette subito in guardia i suoi sulle insidie della gara contro il Tropical Coriano: «È una squadra insidiosa che ha fatto dei buoni risultati nelle ultime tre partite, perciò va presa assolutamente con le pinze. Contro avversarie di questo tipo c’è sempre e solo da rimetterci se non si entra in campo con la testa giusta. Anche se abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, l’abbiamo affrontata con le giuste cautele: dobbiamo essere super concentrati, disputare una partita precisa e tecnicamente molto pulita. Vedo i ragazzi davvero molto concentrati e sul pezzo, ma dovremo stare attenti dall’inizio alla fine ed essere estremamente precisi per portare a casa il risultato».

Interpellato sulle manovre di mercato dopo la recente separazione da Bianchini (accasatosi all’Altamura in Serie C), l’allenatore biancoblù traccia la rotta della propria filosofia: «La partenza di Bianchini è nata da una questione tattica: trovava poco spazio, sia per qualche aspetto che non siamo riusciti a sistemare sia perché ho scelto di giocare con un solo over a centrocampo. Avendo trovato l’opportunità in Serie C con un allenatore che già conosceva, abbiamo preferito accontentare il ragazzo senza metterci di traverso. Con la sua uscita e qualche defezione abbiamo una casella scoperta in mezzo e la società sa benissimo se e dove servirà fare eventuali correzioni, ma io non ho grosse pretese e sono felicissimo della rosa e del lavoro svolto. La mia filosofia è chiara: preferisco di gran lunga la costruzione e la valorizzazione di chi sta già migliorando, piuttosto che dare via giocatori in progresso per fare spazio ad altri. I fatti dicono che su quattro innesti invernali se va bene ne indovini uno, anche perché spesso arriva gente da risistemare fisicamente o che non gioca da tempo. Adesso dobbiamo solo battere il ferro finché è caldo, mantenere questa straordinaria disponibilità e tirare fuori ogni energia da qui a Natale per poi fare un’analisi completa».

Facendo il punto poi sull’infermeria e sulla costante crescita dei suoi ragazzi, il tecnico biancoblù sottolinea l’affiatamento del gruppo e lo spirito con cui affrontare il prosieguo del campionato: «Stiamo vivendo un momento bello proprio perché la rosa è tutta coinvolta e sta rispondendo bene. In avanti abbiamo ritrovato elementi importanti come Maistrello e Forchignone, mentre Gianola purtroppo non ce la farà per via della forte botta ricevuta. Sono felicissimo dei progressi dei nostri giovani: ragazzi come Mbengue e Affronti stanno dando una grande mano, e anche in Coppa Italia abbiamo finito la partita con sei giovani in campo facendo benissimo. Dobbiamo continuare a divertirci in campo, vivere alla giornata e pensare solo a noi stessi senza fare troppi calcoli sugli altri».

QUI CORIANO

Dall’altra parte ci sarà un Tropical Coriano in cerca di punti preziosi per uscire dai bassifondi e risalire la classifica. La formazione romagnola occupa attualmente il quindicesimo posto con 9 punti frutto di due vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, ma ha ancora una partita da recuperare proprio contro la Pistoiese, rinviata nelle scorse settimane per l’impiego di alcuni giocatori in Nazionale San Marino. I romagnoli arrivano a Busto Arsizio dopo il ko interno per 0-2 contro la Casatese Merate e dovranno fare a meno dello squalificato Lazzari. Numeri alla mano, la Pro Patria può contare su un reparto arretrato che finora si è dimostrato tra i più solidi del girone con appena otto gol incassati in tredici giornate, mentre il Coriano ha trovato la rete soltanto dieci volte. Attenzione però a sottovalutare una squadra che nelle ultime gare ha mostrato segnali di ripresa, come testimoniano il successo per 2-1 sulla Varesina e il pareggio per 2-2 con la Correggese. I biancoblù dovranno dunque mettere in campo una prestazione attenta e concreta, con lo Speroni che può diventare un punto di partenza in una domenica potenzialmente importante per la corsa alle prime posizioni.

DIRETTAVN – La partita dello “Speroni” sarà raccontata in diretta da VareseNews con il liveblog attivo: Pro Patria – Tropical Coriano sarà il campo centrale, all’interno anche gli aggiornamenti dalle altre partite di Serie D. Per accedere al live CLICCATE QUI.

SERIE D GIRONE D – XIV GIORNATA

Arconatese – Cittadella Modena; Casatese Merate – Pontedera; Castellanzese – Pro Sesto; Correggese – Oltrepò; Pavia – Varese; Pistoiese – Lentigione; Pro Patria – Tropical Coriano; Sant’Angelo – Solbiatese; Varesina – Crema.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

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