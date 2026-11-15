La Pro Patria ritrova la vittoria: Castellanzese ko allo Speroni

La Pro Patria si riprende lo “Speroni” e ritrova finalmente la vittoria. I biancoblù superano la Castellanzese per 1-0 nella dodicesima giornata del Girone D, mettendo fine a un periodo complicato e tornando a respirare dopo quattro turni senza riuscire a conquistare i tre punti. Dagli undici metri Forchignone non sbaglia e spiazza l’estremo difensore neroverde, dando una risposta importante per la squadra di Mauro Zironelli che aveva bisogno di un risultato positivo per ritrovare fiducia e dare nuovo slancio al proprio campionato.

Dopo un grande primo tempo, nella ripresa i Tigortti resistono bene al forcing neroverde e conquistano una vittoria pesante, tanto per il morale quanto per la classifica. Una domenica che può rappresentare un nuovo punto di partenza per i biancoblu (secondi a -4, ma la Pistoiese gioca in posticipo), mentre Francesco Bolzoni e i suoi devono fare i conti con la terza sconfitta consecutiva dopo la bella prima parte di torneo.

FISCHIO D’INIZIO

Tutto pronto allo stadio Carlo Speroni per una sfida che mette di fronte due delle principali realtà calcistiche del territorio. Pro Patria e Castellanzese si ritrovano una di fronte all’altra con punti importanti in palio e motivazioni differenti ma la stessa voglia di lasciare il segno. I biancoblù di Mauro Zironelli cercano una vittoria che manca da quattro giornate mentre i neroverdi di Francesco Bolzoni vogliono reagire dopo le ultime due sconfitte. Mister Zironelli sceglie nuovamente il 3-5-2: Maddalon tra i pali; nel reparto arretrato Mapelli, Arpino, Cannistrà; in mezzo al campo Benedetti, Gianola, Morrone, Allasufi, Rossi; in avanti Forchignone, Frattini. Bolzoni schiera a sua volta i suoi con il 3-5-2: Bongini in porta; Matella, Sassaro, Tordini nel reparto difensivo; a centrocampo Boccadamo, Rao, Schirò, Castelletto, Bianchi; in attacco Chessa, Valmori.

IL PRIMO TEMPO

È la Pro Patria a farsi vedere per prima: al 6’ Mapelli raccoglie il pallone servito da Forchignone e prova la conclusione dalla distanza, con la sfera che termina di poco a lato. I padroni di casa aumentano progressivamente la pressione e costruiscono tre occasioni in rapida successione. La più nitida capita sui piedi di Allasufi, servito in area proprio da Gianola: l’attaccante biancoblù però, si attarda nella conclusione e permette alla difesa neroverde di recuperare. La risposta degli ospiti arriva con Schirò, che innesca Tordini sulla destra. Il numero 32 trova in area Chessa, che prova la conclusione al volo senza riuscire a inquadrare lo specchio. La Pro torna a rendersi pericolosa con Mapelli, bravo a trovare Benedetti sulla destra: il capitano si accentra e lascia partire un mancino a giro che termina sul fondo. Poco dopo è ancora Benedetti a diventare protagonista, questa volta con un preciso pallone per Arpino, atterrato in area da Castelletto. Per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Forchignone che con il destro spiazza Bongini e porta avanti i biancoblù, facendo esplodere il pubblico dello Speroni.

La Castellanzese prova a reagire e al 34’ conquista una punizione interessante nei pressi della bandierina, dopo un contrasto tra Benedetti e Castelletto. Della battuta si incarica Chessa, che disegna una traiettoria insidiosa verso il secondo palo: Maddalon deve distendersi e intervenire per allontanare il pallone. Dopo l’occasione per i neroverdi, la Pro sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Arpino svetta più in alto di tutti e indirizza di testa verso la porta, ma Bongini si supera con un intervento spettacolare e riesce a evitare il 2-0. Nel finale i biancoblù hanno un’altra grande opportunità: Cannistrà crossa dalla sinistra, trovando Gianola completamente libero in area, ma il centrocampista non riesce a trovare la porta e spreca una ghiotta occasione. Dopo un minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

LA RIPRESA

Il primo squillo nella ripresa arriva al 50’ quando Morrone intercetta il pallone e lancia Frattini, fermato irregolarmente da Rao: Benedetti si incarica della punizione e prova a sorprendere la difesa con uno schema per Arpino, ma Bongini legge bene la situazione e fa sua la sfera. Al 54’ Chessa inventa per Rao, che mette un pallone basso in mezzo all’area, allontanato dalla retroguardia biancoblù. Poco dopo Schirò alza per l’inserimento di Castelletto, ma Mapelli anticipa tutti di testa e concede soltanto un calcio d’angolo. Gli ospiti aumentano la pressione e al 62’ vanno ancora vicini al pareggio: Valmori controlla di petto un pallone lungo, Cannistrà commette fallo e, sulla successiva punizione, Chessa calcia direttamente verso la porta, trovando la risposta di Maddalon con i pugni.

Al 70’ la Pro prova a farsi vedere in avanti con Forchignone, che cambia gioco per Benedetti: il suo tentativo dalla distanza viene però respinto dalla difesa neroverde. Dieci minuti più tardi è ancora Chessa a pennellare su punizione per Bayo, che si allunga senza riuscire a trovare il pallone per pochi centimetri. Nell’altra metà di campo, Forchignone serve Affronti al limite dell’area ma è provvidenziale la chiusura in scivolata di Paleari all’81’, con il pallone che avrebbe potuto terminare in porta. La Castellanzese tenta il tutto per tutto negli ultimi minuti, ma la Pro Patria resiste e difende il vantaggio fino al triplice fischio: allo Speroni finisce 1-0, con i biancoblù che ritrovano il successo davanti al proprio pubblico.

PRO PATRIA-CASTELLANZESE 1-0 (1-0)

MARCATORE: Forchignone (PPA) al 19′ pt su rigore.



PRO PATRIA (3-5-2): Maddalon; Mapelli, Arpino, Cannistrà; Benedetti, Gianola (85′ Bianchini), Morrone, Allasufi, Rossi (78′ Barranco); Forchignone (85′ Nanni), Frattini (78′ Affronti). A disposizione: Gnonto, Verre, Aliata, Maistrello, Mbengue. Allenatore: Zironelli.

CASTELLANZESE (3-5-2): Bongini; Matella, Sassaro, Tordini; Boccadamo, Rao (55′ Bayo Sarr), Schirò, Castelletto, Bianchi (63′ Paleari); Chessa, Valmori (63′ Colombo). A disposizione: Agostino, Oldani, Giuliani, Rusconi, Samaden, Villa. Allenatore: Bolzoni.

ARBITRO: Montevergine di Ragusa (Smecca di Carrara e Poneti di Firenze)

NOTE. Ammoniti: Rao (CAS), Gianola (PPA), Chessa (CAS), Colombo (CAS), Morrone (PPA)

SERIE D GIRONE D – XII GIORNATA

Arconatese – Crema 0-1; Casatese Merate – Varese 1-0; Correggese – Lentigione 3-2; Pavia – Pro Sesto 3-0; Pro Patria – Castellanzese 1-0; Sant’Angelo – Oltrepò 4-0; Solbiatese – Cittadella Modena 0-1; Varesina – Pontedera 3-1; Pistoiese – Tropical Coriano (9-12)

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, Pro Patria 24; Casatese Merate 22; Cittadella Modena 20; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema 18; Pavia, Solbiatese 17; Corregese 15; Varese, Varesina14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5

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