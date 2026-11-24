La strada verso i quarti di finale passa dallo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, dove la Pro Patria si prepara a tornare protagonista in Coppa Italia Serie D. Mercoledì 25 novembre, alle ore

16, i biancoblù ospiteranno la Sanremese in una sfida da dentro o fuori che mette in palio un posto tra le migliori otto della competizione.

Un appuntamento importante per la squadra di Zironelli, che si presenta al match dopo l’1-1 sul campo del Cittadella Modena che ha fatto seguito alla vittoria interna per 1-0 con la Castellanzese: i biancoblù sono ora chiamati a ritrovare il successo per continuare il proprio percorso anche in Coppa.

Pro Patria che ha dovuto superare anche una vicenda extracampo per arrivare agli ottavi: dopo l’1-1 contro la Leon e l’eliminazione ai calci di rigore, il reclamo presentato dalla società biancoblù è stato accolto dal giudice sportivo, che ha assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino per il mancato rispetto della normativa sugli under da parte degli avversari. La partita, inizialmente prevista per il 18 novembre e successivamente rinviata di una settimana, mette di fronte ai ragazzi di Zironelli la decima forza del Girone A, in un confronto nel quale serviranno attenzione e concretezza

QUI PRO PATRIA

In merito all’approccio alla sfida da dentro o fuori e alle motivazioni del gruppo, il vice allenatore Fabio Castellazzi (che sostituirà mister Zironelli squalificato) ha inquadrato lo stato d’animo della

squadra prima del match di Coppa Italia: «Più che emozioni per me c’è la tensione della gara come c’è ogni domenica, e ci teniamo comunque a farla nel migliore dei modi. Noi abbiamo una rosa abbastanza ampia e i nostri giocatori sono tutti motivati; ogni partita che affrontiamo cerchiamo di farla al meglio delle nostre possibilità, dunque la motivazione non ci manca mai. Abbiamo visto come giocano: l’abbiamo preparata bene, con concentrazione e determinazione, sapendo che è una partita difficile ma l’affronteremo con grossa mentalità e tanta voglia di fare risultato. Affrontiamo una squadra forte, ma arrivati a questo punto tutti ci tengono: cercheremo di porre le nostre armi nel miglior modo possibile perché ci teniamo tanto a passare il turno».

Riguardo alla fase realizzativa e alla ricerca del gol, il tecnico biancoblù ha poi analizzato le ragioni delle ultime difficoltà offensive indicando la strada per tornare a segnare: «Serve un pizzicco in più

di cattiveria sotto porta, di essere un pochino più concreti. Non che non lo siamo, ci arriviamo parecchie volte e purtroppo a volte non riusciamo anche per merito dei nostri avversari. Cercheremo in tutti i modi di poter fare anche un gol, perché a noi basta un gol più degli altri. La gara è preparata bene e i nostri ragazzi saranno concentrati al punto giusto per fare una bella

prestazione».

QUI SANREMESE

Nella metà campo avversaria ci sarà una Sanremese che si presenta a Busto Arsizio con l’intenzione di giocarsi le proprie possibilità di qualificazione. La formazione ligure milita nel Girone A di Serie D, dove occupa attualmente la decima posizione con 17 punti in 13 partite frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Il bilancio racconta di 17 gol realizzati e 15 subiti, con Dennis Costantino miglior marcatore della squadra a quota cinque reti. Nell’ultimo turno di campionato i biancazzurri sono stati superati 2-1 dalla Fezzanese, mentre in Coppa si sono guadagnati l’accesso agli ottavi grazie al successo per 1-0 sul campo del Sant’Angelo.

Menzione d’onore per il ritorno allo Speroni di Simone Ganz: l’attaccante ha vestito la maglia della Pro Patria nella prima parte della scorsa stagione e ritroverà quindi una piazza che conosce bene. Un motivo in più per rendere interessante una partita dove entrambe le formazioni sono pronte a giocarsi le proprie carte, con la Sanremese che proverà a sfruttare le qualità offensive per mettere in difficoltà

la retroguardia bustocca e continuare il proprio cammino nella competizione.