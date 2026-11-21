Il campionato entra in una fase dove ogni punto può fare la differenza e la Pro Patria è chiamata a dare continuità al proprio percorso. Dopo aver ritrovato la vittoria contro la Castellanzese, i biancoblù si preparano alla trasferta emiliana: domenica 22 novembre, alle 14.30, la squadra di Mauro Zironelli sarà ospite del Cittadella Modena allo stadio Allegretti di San Damaso, nella sfida valida per la tredicesima giornata del Girone D di Serie D. L’obiettivo è difendere il secondo posto e non perdere terreno dalla Pistoiese che guida la classifica con 28 punti (ma con una partita in meno), quattro in più rispetto ai Tigrotti appaiati a quota 24 con il Lentigione. Di fronte una formazione che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le squadre più attrezzate del girone e che arriva dal cambio allenatore in settimana

QUI PRO PATRIA

In casa Pro Patria il tecnico Mauro Zironelli ha aperto la conferenza stampa pre-partita soffermandosi sui rischi del match e sul ritrovo speciale con l’ex compagno Maurizio Domizzi, sottolineando l’importanza di approcciare la gara con la massima concentrazione: «Andiamo ad affrontare una partita insidiosa, perché quando c’è un cambio di allenatore subentra un’attenzione emotiva diversa rispetto a prima. Con Maurizio abbiamo giocato insieme a Modena vincendo il campionato; è una persona seria e schietta a cui auguro il meglio da allenatore. Non abbiamo programmato nulla su come possano giocare loro, ma abbiamo lavorato molto su noi stessi per fare le cose nel miglior modo possibile. Sarà un campo difficile anche per la pioggia e contro una squadra fisica; venendo da una sconfitta fuori casa, l’atteggiamento deve essere molto aggressivo e determinante».



Spiegando le ragioni che lo hanno spinto ad adottare il 3-5-2, il mister biancoblù ha inoltre chiarito l’equilibrio trovato a centrocampo e la situazione dell’infermeria: «Siamo passati a questo assetto perché abbiamo avuto qualche defezione nel fronte offensivo, con i fastidi fisici di Nanni, Baraye ancora fuori e Maistrello in dirittura di rientro. Con un centrocampista in più la difesa è ben protetta, anche se non bisogna mai abbassare la guardia sia che si giochi a due o a tre punte. Io sono sempre stato abituato a giocare con molti attaccanti dal momento che ce li ho in rosa e spero di poterli utilizzare nel più breve tempo possibile. Per la gara di domani restano comunque indisponibili Boinaidi, Baraye, Siega e Gentile».

QUI CITTADELLA MODENA

Situazione particolare per il Cittadella Modena, che si presenta all’appuntamento dopo il cambio alla guida tecnica ufficializzato nel corso della settimana. La panchina è stata affidata a Maurizio Domizzi, per il quale si tratta di un ritorno in società: aveva infatti già vestito la maglia del Cittadella da calciatore, ai tempi del campionato di Eccellenza. Gli emiliani occupano l’ottava posizione con 18 punti frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con un bilancio offensivo che conta tredici gol realizzati, mentre sono dieci quelli incassati. Tra le mura amiche la squadra ha raccolto dieci dei suoi diciotto punti mostrando di poter sfruttare il fattore campo. I principali riferimenti offensivi sono Gregoire Defrel (ex Serie A) e Matteo Cericola, entrambi autori di tre reti in campionato. La formazione modenese ha inoltre già lasciato il segno contro una delle protagoniste del girone: lo scorso 25 ottobre ha infatti superato la Pistoiese per 2-1 grazie all’autorete di Della Latta e il gol dello stesso Cericola, prima del rigore trasformato da Morti nel finale. Dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Crema, il Cittadella ha ritrovato il successo contro il Pavia con lo stesso risultato per poi pareggiare 1-1 nell’ultima trasferta contro la Solbiatese. Otto i punti raccolti nelle ultime cinque giornate, lo stesso bottino della Pro Patria: un dato che racconta di due squadre arrivate all’appuntamento con un rendimento recente molto simile e pronte a giocarsi punti importanti per i rispettivi obiettivi

SERIE D GIRONE D – XIII GIORNATA

Castellanzese – Pavia; Cittadella Modena – Pro Patria; Crema – Solbiatese; Lentigione – Varesina; Oltrepò – Arconatese; Pontedera – Sant’Angelo; Pro Sesto – Pistoiese; Tropical Coriano – Casatese Merate; Varese – Correggese.

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, Pro Patria 24; Casatese Merate 22; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema, Solbiatese, Cittadella Modena 18; Pavia 17; Correggese 15; Varese, Varesina14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.

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