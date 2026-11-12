La Procura di Busto Arsizio ha fermato un uomo per l’omicidio stradale di Casorate Sempione

Nella serata di giovedì la procura della repubblica di Busto Arsizio ha disposto il fermo di indiziato di delitto per il sospettato dell’omicidio stradale avvenuto nella mattina di mercoledì a Casorate Sempione.

Il pubblico ministero Ciro Vittorio Caramore ha disposto il fermo di A.C.A.F. peruviano, per il reato di omicidio stradale pluriaggravato. L’ipotesi di reato solo in via precauzionale viene contestata a titolo colposo e sul fatto sono in corso serrate indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallarate.

Da quanto emerso la vittima, 36 anni, cittadino peruviano, conosceva l’automobilista sospettato di averlo investito lasciandolo sul bordo della strada. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia.

Gli accertamenti seguiti alla segnalazione da parte di alcuni automobilisti circa la presenza di un corpo nella boscaglia che costeggia il Sempione avevano dato, già nelle prime ore, inequivocabili piste per la ricostruzione dell’accaduto: lo zaino volato a diversi metri dal corpo, e soprattuto i frammenti di un veicolo fecero da subito propendere per l’ipotesi del pirata della strada.

In particolare i frammenti di colore chiaro di una carrozzeria di un’automobile avevano indirizzato gli investigatori sullo scenario peggiore, quello di un veicolo che nonostante l’impatto con la vittima non si era fermato per proseguire la sua corsa verso Sud, in direzione Gallarate.

Gli accertamenti avevano seguito più strade, dalla ricostruzione del modello dell’auto alle telecamere della zona, fino ad arrivare agli ambienti frequentati dalla vittima, uno straniero, di origini peruviane, classe 1990, che viveva nella zona.