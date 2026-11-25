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«Crisi del Football? Non giudico il movimento, ma vi posso garantire che ai Gorillas la crisi non c’è», commenta sorridendo il presidente Paolo Ambrosetti. «La nostra sfida ora è gestire la crescita dei numeri su tutti i fronti».

In casa biancorossa vige l’ottimismo e si riparte a preparare la stagione dalla conferma del tecnico californiano, Will Gaines, e dello staff tecnico della Squadra Senior che affronterà il prossimo anno il Campionato Nazionale di Football a 9.

Il gruppo dei coach della Prima Squadra vede l’innesto di Nicolò Moruzzi reduce da tante stagioni con gli Skorpions, che seguirà la linea d’attacco. Andrea Da Siena, Simone Zanzi e Fabio Stoppa, compatibilmente con gli impegni di lavoro, passeranno dal campo alla panchina per ampliare lo staff difensivo alle dipendenze del Defensive coordinator, il confermatissimo Christian Gaiga.

Nel flag, l’obiettivo ambizioso è affiancare una formazione Under 13 alle Under 15 e Under 17 che hanno ben figurato nei campionati nazionali di categoria lo scorso anno. La grande novità è l’arrivo di Dario D’Adelfio che ricoprirà la posizione di Responsabile dell’area Flag: «Una figura di riconosciuta credibilità a livello nazionale, che ci aiuterà ad alzare l’asticella», sottolinea Ambrosetti.

Rinnovata anche la partnership con CrossFit TreValli, che nella nuova sede di Arcisate ospiterà le sessioni di strenght and conditioning con un programma specifico per il football preparato da coach Gaines. «Per la qualità dello staff, l’attenzione ai giovani e il lavoro sulla preparazione fisica, sono convinto che oggi i Gorillas siano in questo momento il posto migliore per imparare a giocare a football e crescere come uomini e come giocatori», afferma il presidente. «E abbiamo ancora tante novità da svelare: nelle prossime settimane racconteremo gli altri progetti su cui stiamo lavorando».

Proprio il coach americano, Will Gaines, racconta le prospettive della squadra: «Abbiamo costruito fiducia, rapporti e una visione comune. La squadra è cresciuta in consapevolezza e impegno, mentre il programma offre sempre più opportunità, dai giovani alla prima squadra». «È la base della stagione. Servono costanza nel lavoro su forza, condizionamento e mobilità, insieme alla giusta attenzione a recupero, sonno e alimentazione».

«Individualmente – prosegue Gaines – conoscendo i propri compiti e studiando l’avversario. Come squadra, attraverso comunicazione, fiducia e un piano condiviso. Dobbiamo sostenerci e affrontare le difficoltà un’azione alla volta». «Grandi cose da noi stessi. Vogliamo trasformare il lavoro di questi anni in prestazioni solide e costanti. Ogni risultato va conquistato, a partire dagli allenamenti. andiamo a prenderci quello per cui abbiamo lavorato duramente!».

A chiudere, una promessa del presidente: «Chi mi conosce sa che difficilmente mi sbilancio, ma questa mi sento di dirla: quest’anno i Gorillas torneranno a giocare al Franco Ossola. Il football a Varese è vivo e vegeto»

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