La Provincia di Varese pubblica tre bandi di concorso per 16 assunzioni a tempo indeterminato
L'ente di Villa Recalcati ha avviato le selezioni pubbliche per inserire cinque istruttori amministrativi, sei funzionari amministrativi e cinque funzionari tecnici con contratto a tempo pieno e indeterminato
La Provincia di Varese apre le porte a sedici nuovi lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato. L’ente di Villa Recalcati ha infatti pubblicato tre distinti bandi di concorso pubblico per potenziare la propria struttura organizzativa e migliorare i servizi rivolti ai cittadini e al territorio. Le selezioni riguardano profili sia amministrativi sia tecnici e le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale nazionale del reclutamento InPA.
I posti a disposizione per istruttori e funzionari amministrativi
Una parte consistente delle assunzioni riguarda il settore amministrativo, con undici posizioni complessive suddivise su due diversi livelli di inquadramento.
Il primo bando mette a concorso cinque posti da Istruttore Amministrativo, destinati all’Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale e all’Area Risorse. Queste figure si occuperanno delle attività amministrative e di front office, affiancando gli uffici provinciali nella gestione dei procedimenti e nei servizi diretti all’utenza.
Il secondo bando prevede invece sei posti da Funzionario Amministrativo (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione), che saranno assegnati all’Area Tecnica e all’Area Risorse. Si tratta di profili specialistici chiamati a curare la programmazione, il controllo e il coordinamento dei processi amministrativi dell’ente.
Il terzo concorso è rivolto all’area operativa e mette a disposizione cinque posti da Funzionario Tecnico, anch’essi inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, da inserire nell’Area Tecnica della Provincia.
I nuovi tecnici avranno un ruolo centrale nella progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi sul patrimonio provinciale, occupandosi in particolare della manutenzione degli edifici scolastici, della viabilità e della realizzazione delle opere pubbliche sul territorio.
Un piano per rafforzare i servizi sul territorio
L’avvio di queste tre procedure concorsuali rientra in una strategia più ampia di investimento sul personale portata avanti dall’amministrazione provinciale.
L’obiettivo dell’ente è dotarsi delle competenze necessarie per affrontare la transizione amministrativa e digitale, garantendo così la piena attuazione dei programmi e degli investimenti previsti per i prossimi anni in tutto il Varesotto.
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale nazionale del reclutamento InPA (link: Portale del reclutamento).
Tutte le informazioni sui requisiti di accesso, sulle modalità di partecipazione e sullo svolgimento delle prove sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link La Casa di Vetro – Bandi di concorso e sul portale InPA al seguente link: Portale del reclutamento
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