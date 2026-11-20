Il futuro del lavoro tra Italia e Svizzera non può essere affrontato separatamente. L’invecchiamento della popolazione, la difficoltà delle imprese a trovare personale, la trasformazione delle competenze e l’impatto dell’intelligenza artificiale sono problemi che riguardano entrambi i lati del confine.

Da questa consapevolezza nasce Forum Insubria 2050, il progetto Interreg che punta a costruire un sistema permanente di confronto tra istituzioni, università, imprese e mondo della formazione, per affrontare insieme le sfide economiche e sociali dei prossimi decenni. Partner sono Camera di Comme3rcio di Varese, Università Liuc, Supsi. Istat ed Ecap Consulenze.

Il progetto è stato al centro del convegno che si è svolto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, alle Ville Ponti di Varese, dove ricercatori, rappresentanti delle istituzioni e del sistema economico italiano e svizzero hanno messo a confronto dati, analisi e prospettive.

L’obiettivo non è semplicemente fotografare quello che accade oggi, ma capire come cambierà il mercato del lavoro tra il 2030 e il 2050 e quali decisioni occorra prendere fin da ora per garantire competitività alle imprese, opportunità ai giovani e qualità della vita ai cittadini.

Un territorio diviso da un confine, ma con problemi comuni

Il punto di partenza è una contraddizione che caratterizza l’Insubria: Italia e Svizzera condividono di fatto un unico sistema economico e occupazionale, ma continuano a organizzarlo attraverso normative, statistiche e politiche differenti.

Ogni giorno decine di migliaia di persone attraversano il confine per lavorare, le imprese cercano competenze negli stessi bacini territoriali e i sistemi formativi preparano lavoratori destinati a muoversi tra i due Paesi. Eppure manca ancora un luogo stabile in cui progettare insieme le risposte alle trasformazioni in corso.

A spiegare il senso di Forum Insubria 2050 è stata Eliana Minelli, docente della LIUC – Università Cattaneo, che ha presentato il modello di cooperazione alla base dell’iniziativa.

La sfida è costruire un futuro desiderabile per l’intera regione insubrica, valorizzando il confronto tra realtà istituzionali e scientifiche radicate sui due versanti della frontiera. Un lavoro che dovrà coinvolgere decisori pubblici e privati, università, centri di ricerca, organizzazioni di sostegno alle imprese e sistema formativo.

Non si tratta soltanto di individuare problemi comuni, ma di condividere informazioni, elaborare proposte e arrivare a decisioni capaci di produrre risultati concreti. Un modello che, nelle intenzioni dei promotori, potrebbe diventare replicabile anche in altre regioni transfrontaliere europee.

Istat: la popolazione diminuisce e gli anziani sono più del doppio dei giovani

Il quadro demografico è stato illustrato da Giulia De Candia dell’Istat, che ha analizzato le cinque province italiane di Varese, Como, Lecco, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, insieme al Canton Ticino.

Nell’area vivono circa 2,7 milioni di persone, ma la dinamica demografica è profondamente cambiata negli ultimi dieci anni.

Tra il 2002 e il 2015 tutte le province considerate avevano registrato una crescita della popolazione. Dal 2015 al 2025, invece, quasi tutto il territorio italiano ha invertito la tendenza.

La provincia di Varese ha perso lo 0,4% degli abitanti, Como è rimasta sostanzialmente stabile con un aumento dello 0,1%, Lecco ha registrato un calo dell’1%, Novara dell’1,4%. La situazione più critica è quella del Verbano-Cusio-Ossola, dove la diminuzione ha raggiunto il 4,3%. Il Ticino, al contrario, nello stesso periodo ha mantenuto una crescita del 2,4%.

Ancora più significativo è il dato sull’invecchiamento.

Nel Varesotto ci sono 207 persone con più di 65 anni ogni 100 ragazzi tra 0 e 14 anni. A Como il rapporto è di 206 a 100, a Lecco di 218 e a Novara di 214. Nel Verbano-Cusio-Ossola si arriva addirittura a 290 anziani ogni 100 giovani.

Il Canton Ticino presenta un indice più contenuto, pari a 194, ma è comunque interessato dallo stesso fenomeno.

«Il problema – ha spiegato De Candia – non riguarda soltanto l’aumento dell’età media, ma il futuro ricambio della popolazione attiva. Confrontando le persone prossime all’ingresso nel mercato del lavoro con quelle che si avvicinano all’uscita, emerge uno squilibrio presente in tutti i comuni dell’Insubria italiana».

In altre parole, nei prossimi anni ci saranno sempre meno giovani disponibili a sostituire chi va in pensione. Una condizione che rischia di aggravare le difficoltà delle aziende nel trovare personale.

Più istruzione, ma restano forti differenze territoriali

L’analisi dell’Istat ha mostrato anche una crescita del livello di istruzione della popolazione, accompagnata però da differenze importanti tra i territori.

In provincia di Varese il 69,2% della popolazione tra 25 e 64 anni possiede almeno un diploma, contro una media italiana del 66,7%. Tra i giovani adulti dai 25 ai 39 anni, il 35,2% ha conseguito un titolo di studio terziario, a fronte del 30,9% nazionale. Sono valori superiori alla media italiana, così come quelli di Como e Lecco. Le province piemontesi, invece, presentano livelli più bassi.

Anche la percentuale di giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, varia considerevolmente: si passa dal 16,9% del Verbano-Cusio-Ossola al 7,2% di Lecco. Varese si colloca al 10,9%, Como all’11,4%.

Sul fronte occupazionale, dopo il Covid si è registrata una ripresa in quasi tutte le province, ma sono aumentate alcune differenze territoriali e rimane significativo il divario tra occupazione maschile e femminile.

Per la rappresentante di Istat De Candia, una delle prime sfide del progetto sarà proprio mettere a sistema dati che oggi vengono raccolti con criteri diversi. Le statistiche italiane e svizzere non sempre sono immediatamente confrontabili e le tradizionali suddivisioni amministrative non riescono a descrivere completamente un territorio attraversato ogni giorno da migliaia di lavoratori.

Il lavoro dopo il Covid: le imprese cercano nuove competenze, ma spesso manca proprio il personale

Al quadro demografico si collega direttamente l’analisi di Ornella Larenza, ricercatrice della SUPSI, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, che ha presentato i risultati delle indagini SkillMatch dedicate alle difficoltà di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Già prima della pandemia erano emerse criticità importanti soprattutto nei settori ad alta qualificazione. Nell’indagine del 2019, le maggiori difficoltà di reperimento riguardavano l’informatica, con il 49,8% delle entrate previste considerate difficili da coprire, seguita dai servizi avanzati e dalle attività finanziarie e assicurative, entrambe al 42,7%, e dal comparto metalmeccanico ed elettromeccanico, al 41,4%.

Il problema era legato anche alla trasformazione delle professioni. Le aziende non cercavano più soltanto competenze tecniche tradizionali, ma figure capaci di integrare conoscenze specialistiche, capacità relazionali e familiarità con strumenti digitali sempre più diffusi.

Dopo il Covid, tuttavia, la situazione si è modificata rapidamente.

Le nuove indagini condotte sul versante ticinese hanno mostrato che le difficoltà di reperimento non riguardano più soltanto le professioni altamente specializzate. Sono aumentate anche nei trasporti, nei servizi operativi e nelle mansioni meno qualificate.

In molti casi il problema non è più soltanto trovare persone con le competenze giuste, ma trovare persone disponibili.

È la differenza tra skill mismatch, cioè il divario tra competenze possedute e richieste, e shortage, la vera e propria carenza quantitativa di lavoratori. Una difficoltà che si lega direttamente alla riduzione della popolazione in età lavorativa descritta dall’Istat.

Per chi è già occupato, invece, il disallineamento nasce sempre più spesso dalla velocità delle trasformazioni aziendali: nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuove modalità organizzative richiedono competenze che i lavoratori devono acquisire mentre continuano a svolgere la propria attività.

Le imprese ticinesi hanno inoltre accelerato gli investimenti nella digitalizzazione dei processi, nella sicurezza informatica, nel cloud computing, nel risparmio energetico e nella sostenibilità ambientale.

Anche l’organizzazione del lavoro è cambiata: secondo l’indagine presentata dalla ricercatrice Larenza, il 30% delle aziende ha adottato forme di flessibilità degli orari e il 14% ha introdotto lo smart working.

Ora a modificare ulteriormente lo scenario è l’intelligenza artificiale, la cui diffusione è molto più rapida dei tempi necessari ai sistemi educativi per aggiornare i percorsi formativi.

Camera di Commercio: a Varese un’assunzione su due è difficile

Le preoccupazioni del sistema produttivo varesino sono state illustrate da Giacomo Mazzarino della Camera di Commercio di Varese, che ha richiamato l’attenzione su due dati particolarmente significativi: la crescita delle difficoltà di assunzione e il peso del lavoro frontaliero.

«Nel 2019 le difficoltà di reperimento del personale nel Varesotto erano intorno al 30%, oggi siamo stabilmente al 51%» – ha sottolineato Mazzarino, facendo riferimento alle rilevazioni del sistema Excelsior.

In sostanza, per circa un ingresso lavorativo previsto su due le imprese segnalano difficoltà a trovare il personale richiesto.

Le cause sono diverse: da un lato la mancanza di candidati, dall’altro la distanza tra le competenze disponibili e quelle necessarie alle aziende.

Ma il tema assume una dimensione ancora più rilevante se si considera il rapporto con la Svizzera.

Quasi 80mila frontalieri in Ticino: un’economia che vive sui due lati del confine

Secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica relativi al terzo trimestre 2026, richiamati da Mazzarino, in Canton Ticino lavorano 79.384 frontalieri, pari al 32% della forza lavoro cantonale.

Di questi, 79.075 risiedono in Italia e l’88% proviene dalle province di Varese, Como e Verbano-Cusio-Ossola.

Per il territorio varesino il fenomeno ha un peso determinante. Su circa 399mila occupati, oltre 30mila sono frontalieri: quasi un lavoratore su dieci.

Sono numeri che dimostrano quanto i due sistemi economici siano interdipendenti. Il Ticino ha bisogno del personale italiano, mentre una parte importante delle famiglie del territorio di confine costruisce il proprio reddito attraverso il lavoro in Svizzera.

Una relazione che, secondo Mazzarino, non può essere governata soltanto attraverso i singoli accordi sul frontalierato.

Le differenze normative, le questioni fiscali, il riconoscimento delle qualifiche professionali e la concorrenza tra imprese per attrarre lavoratori richiedono un confronto stabile.

La Camera di Commercio teme soprattutto che, senza un intervento coordinato, le aziende finiscano per competere su una risorsa umana sempre più scarsa, anziché contribuire a far crescere le competenze disponibili.

Un’altra preoccupazione riguarda i giovani: formare persone qualificate senza creare condizioni professionali capaci di trattenerle significa impoverire progressivamente il territorio.

Per questo Giacomo Mazzarino ha rivolto un appello alle associazioni di categoria affinché favoriscano il coinvolgimento diretto delle aziende nel progetto.

L’idea è attivare laboratori e gruppi di confronto nei quali le imprese possano portare esperienze concrete, fabbisogni professionali e proposte.

Guardare al 2050: non prevedere un solo futuro, ma prepararsi a più scenari

L’approfondimento sul percorso operativo è stato affidato a Furio Bednarz di ECAP Consulenze, che ha illustrato il metodo con il quale Forum Insubria 2050 intende affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro.

Il principio è quello della foresight, o anticipazione strategica: non limitarsi a prevedere cosa potrebbe accadere prolungando le tendenze attuali, ma costruire diversi scenari possibili e individuare le azioni necessarie per orientare il territorio verso quello più favorevole.

Il lavoro, avviato già da alcuni mesi, si trova nella fase iniziale di esplorazione dei fenomeni.

Tra i fattori individuati ci sono l’invecchiamento, l’intelligenza artificiale e l’automazione, i cambiamenti climatici, l’evoluzione delle regole sul lavoro frontaliero, le trasformazioni dei salari e del costo della vita, ma anche le nuove aspettative delle generazioni più giovani.

Bednarz ha sottolineato come la frontiera rappresenti oggi un territorio fortemente integrato dal punto di vista economico, ma non ancora altrettanto coordinato sul piano delle decisioni.

La disponibilità sempre più limitata di lavoratori potrebbe accentuare la concorrenza tra Italia e Svizzera. Oppure diventare l’occasione per costruire politiche comuni sulla formazione, sulle qualifiche professionali e sulla gestione dei cambiamenti tecnologici.

È proprio tra queste alternative che il Forum intende lavorare, con una visione che prenderà in considerazione tre orizzonti temporali: 2030, 2040 e 2050.

Cosa farà concretamente Forum Insubria 2050

Il progetto non vuole fermarsi alla produzione di studi e rapporti. L’obiettivo è arrivare a strumenti utilizzabili da chi deve prendere decisioni pubbliche e private.

Un primo risultato atteso è la costruzione di un osservatorio statistico armonizzato, in grado di raccogliere e rendere confrontabili i dati provenienti dai due lati del confine. Un sistema utile a comprendere non soltanto quanti lavoratori siano disponibili, ma quali competenze possiedano, dove si concentrino i fabbisogni e come cambino i diversi settori economici.

Il secondo ambito riguarda lo sviluppo di modelli previsionali e scenari di lungo periodo, capaci di anticipare le trasformazioni invece di inseguirle quando si sono già manifestate.

Il terzo è la costruzione di una filiera formativa più integrata tra Italia e Svizzera, attraverso la collaborazione tra università, scuole, centri di formazione e imprese. L’obiettivo è individuare percorsi in grado di rispondere ai nuovi fabbisogni professionali e migliorare il raccordo tra formazione e occupazione.

Infine, il progetto punta a promuovere una presenza diretta delle imprese, coinvolgendole nei laboratori e nella definizione delle priorità.

Il metodo di lavoro prevede tre passaggi: una prima fase di esplorazione e raccolta dei segnali di cambiamento, una seconda dedicata alla costruzione di scenari alternativi e una terza nella quale le visioni condivise dovranno trasformarsi in strategie e azioni concrete.

Due anni per costruire strumenti destinati a durare fino al 2050

Il primo orizzonte operativo è quello dei prossimi due anni, durante i quali i partner lavoreranno alla costruzione degli strumenti comuni e alle prime esperienze di collaborazione integrata.

Ma la sfida principale, come ha sottolineato il dottor Mazzarino, sarà dare continuità a questo lavoro anche dopo la conclusione del finanziamento Interreg.

L’ambizione è creare una struttura permanente di cooperazione sul mercato del lavoro insubrico, capace di continuare a raccogliere dati, coinvolgere imprese e istituzioni e accompagnare le decisioni nel lungo periodo.

La prospettiva del 2050 non rappresenta quindi la scadenza entro cui realizzare un singolo intervento, ma l’orizzonte sul quale misurare gli effetti delle scelte compiute oggi.

Perché la questione emersa con chiarezza alle Ville Ponti è che il futuro economico dell’Insubria dipenderà sempre meno dalla capacità di ciascun territorio di risolvere autonomamente i propri problemi e sempre più dalla possibilità di affrontarli insieme.