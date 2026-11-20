«Ho 71 anni, opero correttamente su questo lago da 35 anni e di certo non tiro su tonnellate di pesce».

Non ci sta a passare per un fuorilegge il pescatore professionista protagonista dei controlli effettuati lo scorso 20 ottobre nel porticciolo di un piccolo paese sulle sponde lombarde del Verbano dalla Guardia di finanza di Cannobio insieme ai veterinari di Ats Insubria — un’operazione che aveva portato alla contestazione di sanzioni amministrative per circa 20mila euro e al sequestro di 10 chili di pescato.

Il diretto interessato ha deciso di fornire la propria versione dei fatti, smontando punto per punto quasi tutte le contestazioni ricevute, fatta eccezione per un singolo aspetto su cui ammette la propria mancanza.

Il contenitore isotermico

«Quel giorno non avevo con me il contenitore isotermico per il trasporto del pesce: su quello hanno ragione, è una mia mancanza e me ne assumo la responsabilità», premette il pescatore 71enne. «Ma su tutto il resto si tratta di enormi equivoci che chiarirò nelle sedi opportune».

La questione fiscale e la tracciabilità

Tra le violazioni contestate figurava la mancata compilazione della documentazione obbligatoria relativa alle operazioni di sbarco e alla tracciabilità del prodotto. Su questo punto il pescatore precisa la propria posizione fiscale: «Essendo un piccolo produttore in regime di esonero agricolo, per legge non posso e non devo emettere alcun documento fiscale. Nel mio regime, infatti, i documenti vengono emessi direttamente dal cliente soggetto IVA al momento dell’acquisto».

L’accusa di lavoro nero: «Solo un vecchio amico che mi aiutava»

Ma la contestazione più pesante e amara da digerire riguarda la presunta presenza di un lavoratore impiegato “in nero” durante le operazioni di pesca. Il 71enne ricostruisce così quanto accaduto sulla banchina di Reno il 20 ottobre: «Sono rientrato in porto da solo, come faccio sempre. Dopo aver salpato le reti e ormeggiato la barca, un vecchio pescatore di 81 anni che si trovava lì sul molo è salito a bordo per una mezz’ora. Seduto in barca, mi ha dato una mano a sbrogliare e tirare fuori quei dieci chili di pesce dalle reti».

Un gesto spontaneo, dettato dalla consuetudine e dalla solidarietà tra gente di lago, senza alcun rapporto lavorativo: «Mi ha aiutato a titolo puramente gratuito e di amicizia. Per ringraziarlo gli ho regalato qualche chilo di persici, dopodiché, una volta sceso, è stato fermato dai finanzieri per il controllo».

«Non so poi da dove possa arrivare la cifra indicata legata all’importo complessivo delle contestazioni, che risultano di molto inferiori a quelle dichiarate dalla Finanza»

Convinto delle proprie ragioni, il pescatore si è già attivato per tutelarsi: «Ho già contattato l’Ispettorato del Lavoro spiegando esattamente come sono andate le cose e mi è stato indicato di presentare ricorso. Ed è esattamente quello che farò».