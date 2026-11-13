La rincorsa della Solbiatese continua: sulla strada dei nerazzurri c’è il Cittadella Modena

Da un avvio di stagione in salita a una classifica che sorride sempre di più. La stagione della Solbiatese ha cambiato volto nelle ultime settimane e adesso i nerazzurri vogliono continuare a sognare. Domenica 15 novembre alle 14.30, il “Chinetti” ospiterà il Cittadella Modena per la dodicesima giornata del Girone D di Serie D. Le due formazioni sono a quota 17 punti separate soltanto dalla differenza reti, un equilibrio che rende ancora più interessante il confronto. La squadra di Solbiate Arno si presenta all’appuntamento con sette risultati utili alle spalle, mentre gli emiliani hanno ritrovato il successo nell’ultimo turno. Novanta minuti che possono cambiare gli equilibri della zona centrale della classifica, con la possibilità per entrambe le formazioni di guardare con maggiore ambizione alla seconda parte del girone d’andata.

QUI SOLBIATE ARNO

La svolta della Solbiatese è arrivata attraverso i risultati ma soprattutto grazie alla capacità di lasciarsi alle spalle un inizio di campionato tutt’altro che semplice. Dopo essersi ritrovata nelle zone basse della graduatoria, la formazione nerazzurra ha iniziato a raccogliere punti con continuità, costruendo una striscia di sette partite senza sconfitte. A colpire è soprattutto la capacità della squadra di riuscire a guadagnare risultati utili anche in situazioni complicate: dalle partite più combattute risolte con attenzione e compattezza, fino al largo 4-0 rifilato all’Oltrepò. Nell’ultimo turno è bastata invece la rete di Gasparri per espugnare il campo del Pontedera, guadagnando un altro cleen sheet (il sesto in stagione) a conferma della solidità raggiunta dal gruppo. Il bilancio dopo undici giornate racconta di quattro vittorie, cinque pareggi e due sconfitte, con 17 punti che valgono l’ottavo posto. Una situazione decisamente diversa rispetto a quella di qualche settimana fa e che adesso permette di affrontare gli impegni con un altro spirito. Contro il Cittadella Modena servirà però un’altra prestazione convincente: davanti ai propri tifosi, i nerazzurri hanno la possibilità di mettere la firma sull’ottavo risultato utile e dimostrare la continua crescita, avvicinandosi sempre più alle posizioni che contano.

QUI MODENA

Il Cittadella Modena arriva in Lombardia con dei numeri molto simili a quelli dei padroni di casa. I 17 punti raccolti nelle prime undici giornate sono il risultato di cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Dodici i gol segnati, nove quelli incassati (uno in meno rispetto a quelli dei nerazzurri): un rendimento che ha permesso agli emiliani di rimanere agganciati al gruppo delle squadre in lotta per i playoff. Il percorso della formazione modenese non è stato privo di ostacoli, ma tra i risultati ottenuti spicca il successo per 2-1 sulla Pistoiese, l’unica formazione in grado di far cadere i toscani di Bisoli. Dopo il passo falso con il Crema, nell’ultimo turno la formazione di Mattia Gori è tornata al successo per 2-1 sul Pavia, un risultato che ha restituito entusiasmo all’ambiente e permesso di preparare la trasferta di Solbiate Arno con fiducia. Tra gli uomini da tenere sott’occhio in fase offensiva ci sono Defrel (ex Serie A che ha vestito le maglie di Roma e Sassuolo) e Cericola, entrambi a quota tre reti. Il Cittadella cercherà quindi di giocarsi le proprie carte cercando di interrompere la serie positiva dei nerazzurri e portare a casa un risultato che darebbe ulteriore slancio alla propria stagione.

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