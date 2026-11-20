Proseguono speditamente i lavori di restauro degli angeli che adornano l’altare marmoreo settecentesco della basilica di San Vittore di Arsago Seprio, gioiello architettonico e scrigno di opere d’arte del basso Varesotto.

Il restauro ha interessato principalmente le statue lignee, oltre alla pulizia della superficie marmorea, ed è stato eseguito dal Laboratorio San Gregorio di Busto Arsizio. Gli stessi restauratori si erano già occupati in passato di altri altari e affreschi eseguiti da Biagio Bellotti, personaggio poliedrico, canonico, frescatore, decoratore, architetto, organista e letterato bustocco, autore anche del disegno dell’altare di Arsago Seprio.

Interessantissimo è anche lo studio storico artistico sulle statue, che ha permesso di attribuirle con certezza al più importante intagliatore lombardo dell’epoca. Il nome sarà svelato durante la presentazione dei lavori, non appena saranno definitivamente terminati.

L’intervento è stato cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto grazie al bando Tesori nascosti e ai contributi di mecenati privati. E’ ancora possibile donare per sostenere la restante quota dell’intervento direttamente sul sito della Fondazione, qui.