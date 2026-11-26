La rotatoria sulla statale Besozzo – Vergiate a Comabbio chiude per una notte
La struttura è entrata in funzione recentemente, ma i lavori di ultimazione sono ancora in corso
La nuova rotatoria lungo la statale Besozzo – Vergiate nel territorio di Comabbio chiude per una notte a partire dalle 20:30 di giovedì 26 novembre alle 6:00 di venerdì 27 novembre. A comunicarlo con una nota è l’ufficio di Polizia locale del Comune di Comabbio.
La rotatoria realizzata all’incrocio tra l’arteria statale e la strada provinciale 33 è entrata in funzione solamente di recente, ma il cantiere non è ancora concluso e sono attesi ulteriori interventi per il completamento della struttura.
La chiusura temporanea della rotatoria potrà generare maggiori difficoltà soprattutto agli automobilisti che provengono da o sono diretti verso Ternate tramite la provinciale. Si consiglia a chi dovrà percorrere questo tragitto di valutare percorsi alternativi.
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