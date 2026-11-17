

Sonia ha scoperto di avere un tumore al seno pochi giorni prima di compiere cinquant’anni. Originaria del Lago Maggiore, imprenditrice e appassionata di ballo, ha affrontato la malattia grazie alla diagnosi precoce, alla fiducia nei medici e al sostegno delle persone care. Oggi racconta la sua esperienza nel podcast 0048 Mission is possbile su Radio Materia dedicato alle storie di un gruppo nato nei reparti oncologici di Varese, che attraverso la moda e la condivisione aiuta le donne che hanno affrontato un tumore a ritrovare fiducia in sé stesse e nella propria femminilità.

Un percorso che per Sonia è cominciato durante un normale controllo di prevenzione. Come ogni anno, si era sottoposta a mammografia ed ecografia, senza immaginare che proprio quegli esami avrebbero cambiato la sua vita. Durante la mammografia, la dottoressa ha individuato un’anomalia e ha richiesto immediatamente ulteriori approfondimenti. La diagnosi è stata quella di un tumore al seno in fase intraduttale, caratterizzato da una forma aggressiva. Il 26 maggio, appena quattro giorni prima del suo cinquantesimo compleanno, Sonia è stata operata.

La diagnosi prima dei 50 anni e la fiducia nei medici

La notizia della malattia ha avuto un impatto emotivo molto forte. Sonia si è trovata improvvisamente a fare i conti con la paura del futuro, con l’incertezza delle cure e anche con una preoccupazione molto personale: quella di vedere cambiare il proprio corpo. Single, attenta alla propria immagine e alla cura di sé, temeva soprattutto le conseguenze estetiche della malattia. Ma fin dall’inizio ha scelto di affidarsi completamente ai professionisti che l’avevano presa in cura.

Un ruolo fondamentale lo hanno avuto Antonella Botter, chirurga, e Alice Giaquinto, oncologa dell’Ospedale di Circolo di Varese, che l’hanno accompagnata nelle diverse fasi del percorso terapeutico.

La diagnosi precoce ha consentito di intervenire tempestivamente. Dopo l’operazione non è stato necessario ricorrere alla chemioterapia, mentre Sonia ha completato un ciclo di radioterapia e ha iniziato una terapia ormonale con tamoxifene, prevista per cinque anni con l’obiettivo di ridurre il rischio di recidive.

Una scelta affrontata con determinazione, pur nella consapevolezza dei possibili effetti collaterali. Oggi continua a seguire scrupolosamente i controlli oncologici e gli esami prescritti, compresi quelli per monitorare la densità ossea.

La malattia, il lavoro e quei sandali con il tacco durante la radioterapia

Accanto alle cure, Sonia ha cercato di conservare il più possibile le proprie abitudini. Titolare di un’attività di vendita di porte in Svizzera, è riuscita a conciliare il lavoro con il percorso terapeutico anche grazie al sostegno dei dipendenti.

Dopo l’intervento si è assentata per circa una settimana. Durante la radioterapia, invece, ha organizzato le giornate dividendole tra l’attività professionale, alla quale dedicava mezza giornata, e gli appuntamenti in ospedale. Non sono mancati i momenti difficili, soprattutto per la stanchezza provocata dalle cure. Ma Sonia ha cercato di non perdere quella parte di sé che aveva sempre considerato importante.

Anche durante la radioterapia continuava a presentarsi curata, con i capelli in ordine e i sandali con il tacco. Non semplicemente per vanità, ma per non lasciare che la malattia definisse completamente la sua identità. Con il tempo ha imparato a guardarsi con occhi diversi, comprendendo che la femminilità e il valore di una donna non dipendono soltanto dall’aspetto fisico.

Il sostegno della famiglia e degli amici

A darle forza sono stati anche gli affetti. Sonia ha raccontato subito la diagnosi ai genitori e alla figlia di 23 anni, trovando in loro un sostegno costante. In un primo momento ha preferito mantenere una certa riservatezza con gli amici, per concedersi il tempo necessario a elaborare ciò che stava accadendo. Poi ha deciso di condividere anche con loro la propria esperienza.

La risposta è stata importante. Il gruppo di amici, molti dei quali conosciuti frequentando una scuola di ballo caraibico a Varese, le è rimasto accanto durante le cure e nelle nuove esperienze che sarebbero arrivate.

Per Sonia, la malattia non ha indebolito i rapporti personali. Al contrario, ha rafforzato legami e amicizie, facendole scoprire una vicinanza che forse, prima, non aveva avuto occasione di sperimentare con la stessa intensità.

L’incontro con le 0048 e la scoperta di una nuova energia

Una svolta importante è arrivata grazie a Tania, un’amica conosciuta proprio alla scuola di ballo, che le ha fatto scoprire il gruppo delle 0048. Sonia aveva iniziato a vedere su Facebook le immagini delle sfilate organizzate dalle donne del gruppo. Incuriosita, ha deciso di assistere a uno degli eventi, senza sapere che quell’incontro avrebbe aperto un nuovo capitolo della sua vita.

Le 0048 sono donne che hanno vissuto l’esperienza del tumore e che, attraverso iniziative condivise e sfilate di moda, cercano di restituire centralità alla bellezza, alla femminilità e alla voglia di vivere. Vedendole insieme, Sonia ha riconosciuto qualcosa che cercava anche per sé: la possibilità di trasformare un’esperienza dolorosa in un’occasione per fare del bene agli altri.

Da spettatrice è così diventata protagonista, partecipando come modella al Fashion Day di Varese, una sfilata che l’ha vista salire in passerella insieme alle altre donne del gruppo. Alla preparazione dell’evento ha contribuito l’Accademia dei Dorsi, mentre gli abiti sono stati messi a disposizione dal negozio Clan della signora Agnese.

Un’esperienza che Sonia ricorda con grande entusiasmo, anche per la presenza degli amici, arrivati a sostenerla e a condividere con lei un momento particolarmente significativo.

Una sfilata per riscoprire la bellezza e aiutare altre donne

Quella passerella non è stata soltanto un’occasione per indossare bei vestiti. Per Sonia ha rappresentato la possibilità di tornare a sentirsi pienamente sé stessa, lasciando per una volta sullo sfondo la malattia e le sue conseguenze. L’incontro con le 0048 le ha permesso di conoscere donne con esperienze simili alla sua, con cui condividere paure, emozioni e nuove prospettive.

Soprattutto, le ha offerto la possibilità di dare un significato diverso al percorso attraversato: non dimenticare quanto accaduto, ma utilizzare quell’esperienza per aiutare chi si trova ad affrontare una diagnosi oncologica.

Oggi Sonia guarda avanti con entusiasmo e con il desiderio di continuare a partecipare alle iniziative delle 0048. Il suo auspicio è che il progetto possa crescere, raggiungere sempre più donne e offrire loro occasioni per ritrovare serenità, autostima e nuove amicizie.

La sua storia ricorda anche l’importanza della prevenzione: è stato proprio un controllo periodico a consentire di individuare il tumore in una fase iniziale, rendendo possibile un intervento tempestivo.

Dalla diagnosi alla passerella, il percorso di Sonia racconta così due aspetti della stessa esperienza: l’importanza delle cure mediche e il valore di una comunità capace di accompagnare le persone anche oltre la malattia.