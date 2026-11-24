La Scuola dell’Infanzia di Corgeno si presenta: open day sabato 28 novembre
Porte aperte alle famiglie per conoscere i laboratori di lettura, motricità, musica, "Steam" e la continuità con la primaria
La Scuola dell’Infanzia Statale di Corgeno accoglie le famiglie in occasione dell’open day di sabato 28 novembre. L’appuntamento offre l’opportunità ai genitori di conoscere gli ambienti, le attività didattiche e l’organizzazione del plesso scolastico.
L’offerta educativa e l’uso delle tecnologie
«L’istituto fa parte del Sistema nazionale di Istruzione e – sottolineano le insegnanti – l’azione educativa segue le indicazioni nazionali ministeriali per sviluppare le competenze e il senso di cittadinanza dei bambini». Tutte le attività didattiche integrano l’uso della “Digital board”, uno strumento interattivo impiegato per rendere le lezioni più coinvolgenti.
I laboratori e i progetti didattici
Il programma formativo della scuola affianca alle attività ordinarie anche un’offerta di percorsi e laboratori.
Il laboratorio di biblioteca e lettura è pensato per avvicinare i bambini ai libri e alle storie per stimolare l’immaginazione, la curiosità e lo sviluppo del linguaggio.
Il laboratorio di motricità si svolge invece in palestra e favorisce lo sviluppo delle capacità motorie, l’autonomia e la consapevolezza del proprio corpo.
Spazio anche alla musica con il progetto di musicoterapia: un’esperta esterna guida i bambini in esperienze legate al suono, al ritmo e all’espressione emotivo-musicale.
Il laboratorio di pregrafismo accompagna i più grandi verso la scuola primaria tramite giochi, esercizi grafici e attività linguistiche e logico-matematiche.
Il laboratorio “Steam” (“Tinkering, making, coding”: piccoli esploratori crescono) avvicina gli alunni a scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica con esperienze pratiche e creative.
A queste proposte si aggiungono inoltre le uscite didattiche sul territorio, le visite guidate e le esperienze a contatto con l’ambiente.
La continuità con la scuola primaria
La Scuola dell’Infanzia di Corgeno condivide lo stesso edificio con la Scuola primaria. Secondo quanto evidenziato dalla scuola, questa vicinanza facilita gli incontri, la collaborazione e la condivisione di esperienze tra i due ordini scolastici, rendendo più graduale il passaggio dei bambini verso le elementari.
Per ricevere maggiori informazioni sull’open day di sabato 28 novembre o sulla realtà scolastica, le famiglie possono contattare direttamente l’istituto al numero di telefono 0331 946297.
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