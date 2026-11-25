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La Scuola dell’Infanzia “R. Vanoni” di Mercallo apre le proprie porte in occasione del prossimo open day. L’appuntamento è per sabato 28 novembre, una mattinata interamente pensata per permettere a genitori e bambini di conoscere direttamente la struttura e visitare gli spazi. L’iniziativa si svolgerà tra le 9:00 e le 11:00.

I servizi

Realtà statale parte dell’Istituto comprensivo “Ungaretti” di Sesto Calende, la scuola di Mercallo si caratterizza per una frequenza completamente gratuita, lasciando a carico delle famiglie esclusivamente il costo del buono pasto. Per rispondere alle diverse esigenze organizzative dei genitori, la struttura mette inoltre a disposizione il servizio di pre e post-scuola.

Per maggiori informazioni

Le famiglie che desiderano ricevere ulteriori dettagli prima dell’evento o approfondire gli aspetti legati alla scuola possono contattare la struttura al numero telefonico 0331968165.