La scuola italiana oltre la cronaca nera: sfide, docenti e futuro al Festival Glocal

La scuola italiana finisce sulle prime pagine dei giornali quasi esclusivamente per episodi di cronaca nera, aggressioni al personale o allarmi bomba. La quotidianità delle aule, le sfide dell’inclusione e il futuro degli studenti faticano invece a trovare spazio nel racconto mediatico tradizionale.

È questa la riflessione centrale emersa dall’incontro La scuola in prima pagina, svoltosi venerdì 13 novembre alle Ville Ponti di Varese nell’ambito della quindicesima edizione del Festival Glocal. Al dibattito hanno partecipato le giornaliste di VareseNews Alessandra Toni e Lidia Romeo, insieme a Daniela Girgenti, editrice della testata specializzata La Tecnica della Scuola.

Il racconto dei media e il ruolo della stampa di settore

Nel giornalismo tradizionale vige spesso una regola non scritta per cui le notizie si concentrano su eventi eclatanti, lasciando in ombra la vita scolastica ordinaria. Inoltre, nelle redazioni generaliste manca frequentemente una conoscenza approfondita dei meccanismi interni all’istruzione, dalle norme sui percorsi di carriera fino alle indicazioni nazionali.

A colmare questa lacuna interviene la stampa specializzata, come La Tecnica della Scuola, realtà attiva sul web da 28 anni che offre informazione di servizio per il personale e approfondisce i problemi concreti degli studenti.

Dare voce ai ragazzi oltre i social media

Raccontare l’istruzione significa anche ascoltare chi la vive ogni giorno, ma i giornali faticano a dare parola ai giovani. Da un lato pesano le necessarie tutele deontologiche legate ai minori e la richiesta di autorizzazioni; dall’altro prevale l’abitudine a interpellare quasi sempre solo gli adulti, come docenti e dirigenti scolastici.

Nel frattempo, i ragazzi si allontanano dalla carta stampata e si informano su Instagram e TikTok, seguendo creatori di contenuti loro coetanei. Per riavvicinare i giovani al giornalismo e renderli protagonisti, sono stati ricordati progetti mirati come Giornalisti di Classe di VareseNews, i laboratori residenziali di tre giorni a Santa Caterina e i podcast mensili realizzati direttamente dagli studenti dei licei varesini.

Docenti, formazione e la sfida del sostegno

Sul fronte del personale, l’aggiornamento professionale degli insegnanti in Italia non prevede l’obbligo rigido tipico di altri ordini professionali, come medici o giornalisti, ma viene incentivato attraverso strumenti come la Carta del Docente da 500 euro. Tra i corsi più seguiti spiccano quelli sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nella didattica e quelli dedicati all’inclusione.

Negli ultimi anni si è registrato un forte aumento delle certificazioni per Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e delle situazioni di disagio sociale. Questa crescita ha fatto impennare la richiesta di insegnanti di sostegno, favorendo la diffusione dei percorsi universitari di specializzazione (TFA), ai quali accedono spesso candidati privi di un’abilitazione iniziale nella specifica materia di insegnamento.

Mobilità dei docenti e calo demografico

Un altro nodo strutturale riguarda la continuità didattica. Storicamente si assiste a una forte migrazione di laureati dalle regioni del Sud, come Sicilia e Puglia, verso le cattedre vacanti del Nord. Il frequente ricorso a trasferimenti, assegnazioni provvisorie e deroghe al vincolo triennale di permanenza costringe però gli studenti a cambiare spesso insegnanti, a cui si aggiunge la precarietà delle reggenze dei dirigenti scolastici.

A complicare il quadro interviene il calo delle nascite: negli ultimi dieci anni in Italia hanno chiuso circa 4.600 plessi scolastici. Questo fenomeno sta portando al taglio delle autonomie e all’accorpamento degli istituti, creando un forte squilibrio tra classi sovraffollate nei grandi centri urbani e aule con pochi alunni nelle aree periferiche.

Nuovi modelli didattici: l’esempio dell’ISIS Tosi

Durante l’incontro è emersa la necessità di superare una scuola compartimentata per singole materie e rigide classi di concorso, puntando invece sulla compresenza dei docenti e sullo sviluppo delle competenze.

Un modello virtuoso citato nel corso del panel è l’ISIS Tosi di Busto Arsizio. Già nel 2012 l’istituto aveva introdotto la didattica digitale con il Book Crossing, sostituendo i tradizionali libri di testo con materiali autoprodotti dai docenti, affiancati dall’uso dei tablet in classe, dalla pratica del debate di ispirazione canadese, dalla rotazione degli studenti nelle aule-laboratorio e dalla capacità di attrarre finanziamenti dalle imprese del territorio.

Risorse PNRR e spazi per la rappresentanza

In chiusura, l’attenzione si è spostata sulle politiche scolastiche. La spesa pubblica per l’istruzione in Italia resta tra le più basse in Europa in rapporto al PIL, penalizzata anche dalla mancanza di continuità tra le riforme dei diversi ministri. Sebbene i fondi del PNRR abbiano permesso di acquistare molte dotazioni digitali, resta aperto il rischio di un futuro debito tecnologico dovuto all’assenza di risorse strutturali per la manutenzione e l’aggiornamento dei dispositivi.

Infine, è stato segnalato un progressivo restringimento degli spazi di partecipazione per i ragazzi: per ragioni organizzative e di sicurezza, le tradizionali assemblee d’istituto si riducono sempre più spesso a collegamenti in videoconferenza o a riunioni riservate ai soli rappresentanti, ridimensionando il confronto collettivo all’interno delle scuole.