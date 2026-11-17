Un’ambiente familiare, un grande giardino e una lunga esperienza tra i punti di forza della Scuola materna Cattaneo Bianchi, nel quartiere di Valle Olona, pronta ad accogliere nuovi bambini e nuove famiglie nell’Open Day di sabato 21 novembre 2026, dalle ore 10 alle 12 in via Ambrosini 15, a Varese.

Sarà un’occasione conviviale per conoscere le persone, i servizi e gli spazi che rendono questo asilo uno spazio accogliente, dove i bambini si sentono a casa e le famiglie accolte.

Oltre agli orari scolastici, di prescuola e doposcuola, le insegnanti presenteranno il progetto dedicato ai bambini anticipatari e i tanti laboratori per età e centri di interesse proposti ai piccoli alunni: dalla psicomotricità alle attività in natura.

L’asilo dispone di una mensa interna sempre molto apprezzata e di una fornita biblioteca all’interno, ed è circondata da un ampio parco in cui è stata realizzata anche una zona gioco esterna coperta.

Per chi fosse interessato a conoscere la scuola ma non avesse la possibilità di partecipare all’open day è possibile contattare l’asilo ai numeri 0332 330045 – 329 3678434, scrivere a scuolamaternacattaneo@gmail.com, consultare il sito www.scuolamaternacattaneo.it.

Il secondo Open Day della Scuola materna Cattaneo Bianchi di Valle Olona sarà sabato 16 gennaio, sempre dalle ore 10 alle 12 e con ingresso libero.