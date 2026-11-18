La scuola primaria Risorgimento di Gavirate apre le porte ai futuri alunni e alle loro famiglie. L’appuntamento con l’Open day è per mercoledì 2 dicembre, a partire dalle 17.30, nella sede di Largo Gianni Rodari 1.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comitato Genitori, sarà un’occasione per conoscere gli insegnanti, scoprire l’offerta formativa, i corsi e i servizi attivi, ma anche per visitare gli spazi della scuola e le risorse a disposizione degli alunni.

Durante la visita sarà possibile esplorare l’aula biblioteca, dedicata alla lettura, l’aula informatica recentemente rinnovata, dove si svolgono attività STEM, tra cui programmazione e robotica, l’aula immersiva di inglese e l’aula creativa destinata alle attività manuali. Le famiglie potranno inoltre conoscere le due palestre, utilizzate per le attività motorie e i progetti sportivi, l’ampio giardino recintato e gli spazi della mensa.

A guidare i visitatori alla scoperta della scuola saranno gli alunni delle classi quarte e quinte, affiancati dagli insegnanti, che illustreranno i numerosi servizi disponibili. Tra questi, la mensa inclusiva, con particolare attenzione alle esigenze legate ad allergie e intolleranze alimentari, il pre-scuola attivo ogni giorno dalle 7.30 e il post-scuola, organizzato dal Comune e dal CFM Scuola di Musica, disponibile sia all’interno del plesso sia presso la ludoteca fino alle 18.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle attività extrascolastiche, alle collaborazioni con le associazioni sportive e gli enti del territorio, ai giochi e alle gare matematiche e ai numerosi corsi proposti, tra cui canto, teatro, inglese e musica. Non mancano inoltre le uscite didattiche alla scoperta del territorio, compreso il lungolago di Gavirate, raggiungibile in pochi minuti a piedi.

L’Open day sarà anche un momento di incontro e confronto, durante il quale i genitori potranno porre domande agli insegnanti e approfondire gli aspetti dell’organizzazione scolastica.

Sarà inoltre possibile conoscere le iniziative promosse dal Comitato Genitori, che durante l’anno contribuisce alla vita della scuola organizzando eventi e occasioni di aggregazione, dalle feste di Halloween e Carnevale ai mercatini di Natale, fino alla festa di primavera e a quella di fine anno. Il Comitato sostiene anche i progetti scolastici, contribuisce all’acquisto di materiale didattico e promuove iniziative dedicate agli alunni, come il tradizionale regalo di buona continuazione per le classi quinte.

Per le famiglie interessate ad approfondire l’offerta educativa dell’Istituto, è previsto anche un appuntamento preliminare: mercoledì 25 novembre alle 17, all’Auditorium di Gavirate, si terrà la presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).