Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Novanta minuti per misurare ambizioni e obiettivi, in una classifica dove basta poco per cambiare prospettiva. Sant’Angelo e Solbiatese si presentano allo scontro diretto con gli stessi 19 punti, rispettivamente al settimo e al nono posto, separate soltanto dalla differenza reti. A Lodi si incrociano due formazioni in ottima forma nella quattordicesima giornata del Girone D: i rossoneri hanno ritrovato slancio con il poker rifilato all’Oltrepò e il successivo pareggio sul campo del Pontedera, mentre i nerazzurri stanno costruendo la propria risalita soprattutto sulla solidità difensiva. La squadra di Solbiate Arno è infatti imbattuta da nove giornate e ha subito appena una rete nelle ultime cinque partite. Un rendimento che racconta la crescita della Solbia, chiamata ora a confermarsi anche contro una diretta avversaria, con una vittoria che significherebbe salire a quota 22 punti e agganciare il gruppetto delle squadre che precedono in classifica

QUI SOLBIATE ARNO

In casa Solbiatese il momento è particolarmente positivo. I nerazzurri hanno raccolto nove punti nelle ultime cinque giornate frutto di due vittorie e tre pareggi, trovando un equilibrio difensivo che sta diventando il marchio di fabbrica della squadra. Dopo il pareggio con il Varese, sono arrivati i successi per 4-0 contro l’Oltrepò e 1-0 sul campo del Pontedera prima dei pareggi con Cittadella Modena e Crema, quest’ultimo terminato a reti inviolate. Il dato più significativo riguarda proprio il reparto arretrato: appena 11 gol subiti in 13 partite e sette incontri conclusi senza incassare reti. Ancora più impressionante il rendimento lontano da casa, dove la squadra ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre trasferte, concedendo complessivamente soltanto tre gol in sette gare esterne. Un percorso che ha permesso alla formazione di Aletti di risalire la classifica dopo un avvio complicato, con 19 punti conquistati e una posizione sempre più vicina alle zone alte della classifica, un risultato impensabile dopo le prime giornate di difficoltà. Per la trasferta lodigiana però, i nerazzurri non potranno contare su Maurizio Cosentino che dovrà scontare due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata nella gara con il Crema. Una perdita importante per gli equilibri della squadra, che potrebbe però ritrovare una pedina preziosa in avanti: Dennis Scapinello, già tornato tra i convocati nell’ultimo turno dopo il precedente stop, è pronto a riprendersi spazio e minuti mettendo nuovamente a disposizione di Aletti qualità e imprevedibilità. Con il Sant’Angelo servirà la stessa attenzione mostrata nelle ultime settimane per colpire una formazione che davanti al proprio pubblico vorrà a tutti i costi fare un buon risultato.

QUI SANT’ANGELO

La formazione rossonera si presenta al match con un bilancio di cinque vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, accompagnato da 18 gol realizzati e 14 incassati. Nell’ultimo periodo il Sant’Angelo ha alternato risultati importanti a qualche passaggio a vuoto ma nelle ultime tre giornate ha ritrovato continuità, mettendo insieme sette punti grazie ai pareggi con Varese e Pontedera, intervallati dalla vittoria netta per 4-0 contro l’Oltrepò. Proprio il successo di due settimane fa ha restituito entusiasmo all’ambiente, mostrando le capacità offensive di una formazione che può contare su diverse soluzioni in avanti. Tra i giocatori da tenere sott’occhio c’è sicuramente Emanuele Maltoni, miglior marcatore rossonero con tre reti, senza dimenticare Martino Cominetti e gli inserimenti dei centrocampisti pronti a colpire. I lodigiani cercheranno di sfruttare il fattore campo: il “Carlo Chiesa” è pronto a spingere la squadra, chiamata a sfoderare una prestazione attenta per scardinare una delle difese più organizzate del girone.

SERIE D GIRONE D – XIV GIORNATA

Arconatese – Cittadella Modena; Casatese Merate – Pontedera; Castellanzese – Pro Sesto; Correggese – Oltrepò; Pavia – Varese; Pistoiese – Lentigione; Pro Patria – Tropical Coriano; Sant’Angelo – Solbiatese; Varesina – Crema.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14 con “La Materia del Gol”. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.