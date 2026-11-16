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La sorpresa di Alfa a Malpensa e la sorpresa dei poliziotti a Ligornetto

I fatti principali e quelli più curiosi di lunedì in un podcast di 10 minuti

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Oggi si parte con leggerezza grazie al cantautore genovese Alfa spuntato a sorpresa tra gli spazi dell’aeroporto di Malpensa per un live di presentazione del suo nuovo singolo, parliamo anche di incroci pericolosi, di Gin Bardell, di un kg cocaina sequestrato al confine e di molto altro

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Pubblicato il 16 Novembre 2026
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