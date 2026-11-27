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La spesa fatta in Italia per risparmiare, ma senza dichiarare la merce al momento dell’ingresso in Svizzera. Il risultato, in tre diversi episodi avvenuti nel giro di pochi giorni a novembre, è stato una multa per omessa dichiarazione e il pagamento dei tributi dovuti. A ricostruire i casi è l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), che tra Sopraceneri e Sottoceneri ha intercettato quasi 150 litri di vino, oltre 39 chili di carne, 229 litri di olio, superalcolici, panna e sigarette.

Il primo intervento risale al 16 novembre, a Riva San Vitale. Durante un controllo mobile all’interno del territorio svizzero, gli agenti hanno fermato un’auto con targhe elvetiche sulla quale viaggiavano due cittadini italiani. Nel veicolo sono stati trovati 141 litri di vino e 13,7 litri di superalcolici, non dichiarati al momento dell’ingresso in Svizzera. L’UDSC ha quindi riscosso i tributi evasi e comminato una multa.

Due giorni dopo, il 18 novembre, un altro controllo ha interessato Novazzano. Gli agenti hanno fermato due auto immatricolate in Svizzera, entrate in territorio elvetico dal valico di Brusata. I veicoli avevano effettuato separatamente un viaggio in Italia poche ore prima, per caricare la merce, secondo una modalità definita dagli stessi investigatori come una sorta di staffetta. Alla guida c’erano un cittadino svizzero e una donna brasiliana.

Durante l’ispezione della seconda vettura, nel vano destinato alla ruota di scorta, sono stati trovati 26,3 chili di carne, tre litri di vino e 5,1 litri di superalcolici. La multa è stata comminata a entrambi i conducenti, mentre la merce è stata regolarmente sdoganata.

L’ultimo episodio è stato registrato il 21 novembre a Sant’Antonino, nel Sopraceneri. Nel corso di un controllo mobile gli agenti hanno fermato un furgone con targhe svizzere, occupato da due cittadini italiani. All’interno sono stati rinvenuti 229 litri di olio, 13,4 chili di carne, 3,5 litri di superalcolici, 200 pezzi di sigarette e 2,2 litri di panna. Anche in questo caso i prodotti non erano stati dichiarati all’ingresso in Svizzera.

L’UDSC ha provveduto a riscuotere i tributi non versati e a comminare una multa. Tre episodi distinti, accomunati dal tentativo di introdurre generi alimentari e altri prodotti in Svizzera senza effettuare le dichiarazioni doganali previste.