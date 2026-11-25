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Castelveccana 20 novembre 2026, sede degli Alpini locali, un piccolo locale con lo schermo appollaiato sul fondo, le panche allineate con alcune sedie sparse qua e là: si attende che qualcuno sappia rispondere all’appello lanciato da Carolina Maragni per questa particolare edizione di una Spoon River locale.

IL FASCINO DELLA MEMORIA

Arriveranno? Ma cosa rappresenta questa riedizione del famoso testo poetico di Edgar Lee Masters, edito negli anni 1914/1915 negli States, che si riferiva al fantasioso paesino di Spoon River, fiume che scorre realmente vicino a Lewinstown? Era una rappresentazione di una serie di personaggi, di una specie di microcosmo che invadeva i ricordi di una società ormai estinta, ma che presentava la necessità imprescindibile di essere ricordata, attraverso una sequela d’immagini che, attraverso il fascino della poesia, avrebbero potuto riemergere con straordinaria vivezza a ricordare ciò che, data la loro scomparsa, avrebbero potuto narrare con assoluta sincerità. Così nasce la Spoon River di Castelveccana con la carrellata di foto di Fabio Giacometti, i racconti di chi ancora può testimoniare attraverso Carolina Maragni e la scrittrice Annalina Molteni, e risalgono dalle acque di lago i volti e le storie che non possono e non devono precipitare sui fondali, ma hanno la potenza di risalire per raccontare, per dire: “Noi c’eravamo e abbiamo fatto, seppure limitatamente alle nostre funzioni, la storia di questo paese”.

I VOLTI RIEMERGONO DAL PASSATO

La gente arriva, numerosa oltre ogni aspettativa, di qualunque età, non solo gli anziani che avrebbero, oppure hanno, conosciuto alcuni degli interpreti, ma anche coloro che ne hanno sentito parlare, che possono aver avuto contatti episodici tramite le piccole leggende altrui. Si spengono le luci, e le sembianze cominciano a occupare, lentamente quasi sfumate nella graduale apparizione della loro completezza, a descrivere la loro verità, ormai inconfutabile. Dopo l’introduzione del presidente ACLI di Castelveccana Mauro Fiorini, chi poteva iniziare se non il famoso sindaco Peppino Barassi che cita, con riferimento alle fotografie alle pareti: “Quelli sì che siamo noi, con le nostre facce vere, ci hanno presi a tradimento senza che ce ne accorgessimo e ci hanno catturato l’anima” e a lui, naturalmente il compito di spalancare la vetrina delle apparizioni, affinché i personaggi possano esprimersi e far riemergere le loro storie per farle ripulire dagli strati di polvere d’oblio.

IL BARLETTA E IL RITO DEL GIORNO DI FESTA

Quale protagonista poteva emergere, antequam omnes? Sicuramente il Barletta, con il suo locale a mezza via sulla discesa che conduce dal ponte sulla Froda sino all’affascinante piazza di Caldè, celebrata come una piccola Portofino, nel quale si celebrava il rito della somministrazione d’impareggiabili gelati e pasticcini, ambiti dal popolo tutto del luogo come fosse imprescindibile affrontare il dì di festa – quasi quello di Giacomo Leopardi – senza un passaggio da lui e: Pochi scalini dalla strada polverosa./ i tavolini, di metallo,/ le sedie, coi traversini in legno,/ e il pergolato,/ a limitare la feroce calura pomeridiana./ Un mazzo di carte,/ un limone e fragola,/ tante chiacchiere e riflessioni,/ e il tonfo sordo /de gli urti di bocce maldestre/ a colpir assi e altre biglie./ Il locale in penombra,/ la piccola figura,/ in perenne movimento,/ e una parola gentile,/ quasi sempre, per tutti. **

BOTTEGHE E PICCOLE LEGGENDE DI PAESE

E poi … la Rosetta, con il suo negozio in zona, sulla discesa verso il lago, solo un po’ più su, prima dell’altro negozio, sulla destra questa volta, del panificio/posteria Varesi, a vendere le scarpe, ma forse soprattutto gli zoccoli, tanto che la sua famiglia era chiamata “I zocolit”; erano fatti di legno buono e la tomaia era morbida, erano “zocur de sciuri” e come ticchettavano lungo le vie del paese. E cosa si credeva che la sua attività finisse nel negozio? Eh! No, c’era il mercato di Laveno, il martedì, e bisognava caricare la sua famosa 127 verde e montare e smontare tutto, perché gli affari sono affari e vanno rispettati. Si snodano le diapositive con i volti e le storie, come quella dei Croci di via Pasubio a Nasca, veramente Croci era lei, la Nilde, io il Carlo facevo Bressan, ma “ul negozi” di alimentari era Croci, quindi anche il Carlo era Croci. Un giorno piomba lì un ispettore, nel negozio non mancavano certo i gatti e comodamente accucciato sull’affettatrice ce n’era uno, placido e soddisfatto.

La Nilde l’afferra e lo dà in braccio al funzionario dicendogli di tenerlo un attimo mentre va a ricuperare le licenze da esibire; quando torna il micio sta facendo le fusa, dà i bacini e si è appoggiato sul collo. Morale: esortazione a pulire il negozio, allontanamento dei gatti entro una settimana e chiusura scongiurata. Una storia di mici, di vendita di alimentari, senza grandi pretese di rispetto delle norme, scolpita nella pietra.

IL LATTAIO E I PESCATORI

Ed emerge un altro volto emblematico di un commercio allora indispensabile: quello del Remo “laté”, sì quello che percorreva anche i più remoti viottoli delle frazioni con la sua bicicletta sulla quale erano abbarbicati i bidoni del latte, con il suo bravo mestolo con cui riempiva le bottiglie, o qualsiasi altro recipiente idoneo, che le donne portavano da casa per il rifornimento giornaliero. E con qualsiasi tempo, estate o inverno, pioggia, neve o sole cocente: lui passava sempre, con quel volto tratteggiato dalle rughe, quasi a mascherare uno sguardo intriso del piacere di svolgere un servizio alla comunità, senza compromessi, senza troppi pensieri intricati. Se il Remo era indispensabile, lo erano di certo anche i pescatori di Caldé, il Dario, il Domenico e la Rina, col Domenico che con la sporta sul braccio, urlava nelle viuzze: “Pesci, pesci, lavarelli, coregoni, agoni, agoni”, catturati durante la notte, e …

Le reti, a poppa/ la barca piatta,/ i remi rilassati sugli scalmi,/ mani ruvide, grandi/, la testa china, sotto il berretto, /la pipa spenta,/ odore acre di pesce … /e il cavedano lucente, /il persico, la trota, l’agone,/ convulsi insieme, le pinne frementi/negli ultimi spasmi/. **

Ma la Rina avalla i pensieri dei fratelli per i quali il pesce prima sta nel lago e poi in padella e il Domenico vende i suoi pesci, amati da tutti, anche dai villeggianti, chiamati con un pizzico di inguaribile ironia “pacia aria”, perché fuggono dalle città per respirare un po’ di aria buona.

I MESTIERI E I PERSONAGGI DI UN TEMPO

E l’Ernesta Legora, con la sua gerla da riempire con il fieno che tagliava con la “ranza” cercando di compiere il lavoro con il bel tempo, per evitare di far bagnare l’erba appena tagliata, lassù ai Pianeggi. Era sempre indaffarata, senza alcuna pretesa di stile: si doveva produrre, le bestie avevano bisogno di nutrirsi e il suo fieno era indispensabile. Continua la serie dei volti e delle vicende, da Pietro Alemagna a Filippo Bonariva, dall’Antonietta al Galdin, alpino che non si smentiva col bicchiere o la tazza, fino all’Ambroeus, il sagrestano e anche campanaro che “ci dava dentro” con le sue campane per le messe.

DON PAOLO UNA VITA PER LA COMUNITÀ

Come poteva concludersi la scorribanda sui protagonisti di un passato ancora non sepolto nelle memorie dirette o tramandate, se non con il volto e la storia del parroco di Castelveccana, Don Paolo? È stato il parroco per 38 anni. Percorreva la sua parrocchia sovente cavalcando il suo Motom, probabilmente modello 48, con la tonaca che talora svolazzava dando l’impressione che potesse decollare, a seguire i suoi fedeli che gremivano le chiese di Caldé e San Pietro e saltuariamente le altre sparse fra i contrafforti del Comune. E i tornei di calcio sul campetto di San Pietro, il pubblico assiepato sul lato e mezzo disponibile, tutti vocianti, tutti a sostenere le compagini che si affrontavano con impegno e serietà per prevalere per due medagliette e una coppetta che sanciva il suo patrocinio, perché lui, dalla canonica, era lì ad assicurare che ogni cosa si svolgesse regolarmente, senza eccessi, senza sconfinare. E le sue prediche – allora non erano omelie – a voce talora sommessa, a volte tonante a sferzare comportamenti ritenuti inopportuni, ma sempre proiettati a fin di bene, così come le aste ferragostane sul sagrato della chiesa di Caldè, dove il Cometti faceva a gara a stimolare i “pacia aria” a duellare per un torrone o un cesto di primizie con il solo fine di rimpinguare le casse della parrocchia per le opere di cui aveva bisogno. Tanti tasselli, tante tesserine di un mosaico infinito per un cammino pastorale altrettanto senza confini. E il suo “mane nobiscum, Domine, quoniam advesperascit” – resta con noi, Signore, perché si fa sera” ad accompagnarci.

LE VOCI DI IERI, LA NOSTRA VERITÀ

Sfumano le ultime immagini sostenute dalle voci di Angelo, Ettore, Stefano per la parte maschile, di Sonia, Elisabetta e Carolina per le attrici femminili, grazie alle ricerche storiche di Carolina Maragni e alla costruzione video di Elisabetta Pirovano. I testi, logicamente, della scrittrice Annalina Molteni, costellati d’insostituibili riferimenti dialettali. La sede degli alpini di Castelveccana si svuota lentamente, non è chiaro quale sia il marchio impresso nell’animo dei partecipanti, permane un alone di leggenda quasi a confondere lo scorrere delle impressioni suscitate, ma una cosa è sicura, incontrovertibile: tutti hanno narrato la loro storia e la loro storia, oggi e per sempre, è e sarà la nostra verità, perché loro non sanno mentire.

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Poesie di Roberto Bramani Araldi

*Da Caldè lungo la Valtravaglia – Otma edizioni

**Castelveccana – Otma edizioni