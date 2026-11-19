Un appuntamento dedicato all’evoluzione storica, sociale e normativa del diritto di famiglia in Italia. Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 16.00, la Sala del Risorgimento di Villa Mirabello (con ingresso da piazza della Motta) ospiterà la conferenza dal titolo “Il divorzio all’italiana. Una strada lunga un secolo”.

L’incontro e i relatori

L’iniziativa è organizzata dalla sezione “Giovanni Bertolè Viale” di Varese dell’Associazione Mazziniana Italiana ETS con il patrocinio del Comune di Varese.

Ad aprire i lavori sarà Leonardo Tomassoni, presidente della sezione varesina dell’associazione. La relazione centrale sarà affidata allo storico Enzo Rosario Laforgia, che guiderà il pubblico attraverso il lungo percorso politico e culturale che ha portato all’introduzione e al consolidamento del divorzio nell’ordinamento italiano, toccando anche la tappa del referendum confermativo del 12 e 13 maggio 1974.