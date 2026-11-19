Quanto conta la storia di un’impresa nelle percezioni dei consumatori? E quanto viene effettivamente utilizzata per comunicare identità, competenze e valori? La ricerca, sviluppata nell’ambito del Centro Civis (Cultura, Innovazione e Valori Imprenditoriali per lo Sviluppo) della LIUC – Università Cattaneo, condotta con la collaborazione di Leaving Footprints e The History Factory, ha analizzato il rapporto tra l’interesse dei consumatori per la storia delle imprese e il modo in cui queste ultime valorizzano il proprio patrimonio storico.

I risultati sono raccolti nel volume Corporate Heritage. Una storia Made in Italy, curato da Daniele Pozzi e pubblicato da Guerini Next nella collana Università Cattaneo Libri.

Spiega Daniele Pozzi, ricercatore Civis e docente alla Liuc: «Il corporate heritage rappresenta l’insieme dei valori e dei tratti identitari di un’organizzazione. Prodotti, competenze, luoghi, relazioni e reputazione costruiti nel tempo possono contribuire a rafforzare l’identità dell’impresa e accompagnarne le trasformazioni. Il libro affronta un tema particolarmente rilevante per il sistema produttivo italiano: la storia aziendale non costituisce soltanto una memoria da conservare, ma può diventare una risorsa strategica. Il volume presenta, inoltre, esperienze concrete di valorizzazione del patrimonio storico realizzate da imprese italiane di settori e dimensioni differenti».

Nel corso della ricerca, un questionario somministrato a mille persone, in Italia, ha rilevato che il 69% degli intervistati dichiara interesse per contenuti dedicati alla storia e alle origini dei marchi. Un esercizio di valutazione rapida di immagini, proposte senza indicare i brand, registra inoltre un indicatore positivo di affinità verso l’heritage per 592 partecipanti su mille. Tra questi ultimi, il 72% concorda pienamente sulla necessità che i marchi siano trasparenti anche sugli aspetti problematici del proprio passato.

L’analisi della comunicazione aziendale ha, invece, esaminato 12.939 post pubblicati nel 2024 su Instagram, Facebook e LinkedIn da 20 marchi italiani ad alta visibilità. Soltanto 611, pari al 4,7%, contengono riferimenti storici identificabili. In un gruppo di confronto formato da imprese selezionate tra finalisti e vincitori dei Corporate Heritage Awards la quota sale al 7,7%. Lo scarto tra l’interesse del pubblico e l’impiego del passato nella comunicazione costituisce una manifestazione dell’heritage gap.

Valorizzare la storia, tuttavia, non significa limitarsi a ricordare la fondazione dell’azienda o a celebrare un anniversario. «L’heritage non è l’anzianità aziendale ma la trasformazione deliberata del passato in risorsa narrativa e identitaria, fondata su basi documentate e funzionale alla competitività aziendale dell’oggi e del domani» dice Federico Visconti, direttore di Civis, professore Ordinario di Economia Aziendale alla LIUC. «L’heritage diventa una risorsa se e quando è pienamente formulato, integrato e governato all’interno dei processi decisionali dell’impresa. Lo snodo dirimente tra avere una storia e saperla valorizzare ai fini competitivi dipende dalla qualità del management e dal modello organizzativo adottato».

Il libro è una miniera di riferimenti, soprattutto nella parte dedicata ai casi aziendali. L’antologia presenta progetti che adottano strumenti differenti: archivi e musei, narrazioni, valorizzazione dei prodotti e iniziative rivolte a dipendenti e comunità. Per le Pmi il patrimonio storico può offrire risorse di differenziazione anche con mezzi limitati, purché la sua valorizzazione sia coerente e continuativa.

I progetti degli studenti

Durante l’incontro, sono stati presentati i due elaborati selezionati, a pari merito, nel corso di Economia delle PMI, dove è stata proposta un’esercitazione sull’utilizzo strategico della storia dell’Università in rapporto al suo 35° anniversario.

Si tratta dei progetti di: Kristian Bassi, con The Founders’ Passport, che ha proposto di valorizzare la storia delle imprese fondatrici per promuovere LIUC presso potenziali studenti internazionali; e Giovanni Raimondi, con Le imprese: fulcrum universitatis, che ha invece sviluppato una proposta per rafforzare il rapporto tra l’ateneo e il tessuto imprenditoriale locale, coinvolgendo anche nuove generazioni di imprese.

La tavola rotonda

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata a una tavola rotonda coordinata da Federico Visconti, nella quale il tema della continuità dell’impresa nel tempo è stato affrontato attraverso esperienze e competenze differenti.

Michele Tronconi, della Gaspare Tronconi Industriale, ha portato la prospettiva di una vicenda imprenditoriale familiare le cui radici risalgono alla fine del Cinquecento. Accanto a lui, il figlio Gabriele Tronconi ha rappresentato la generazione più giovane, chiamata a confrontarsi con la trasmissione dei valori aziendali e con le sfide attuali della gestione d’impresa.

Roberto Spotti, partner di PwC, una delle quattro maggiori società internazionali di consulenza e revisione, ha contribuito al confronto dal punto di vista dei servizi professionali, in un contesto nel quale cresce l’attenzione verso le esigenze delle piccole e medie imprese, specialmente in occasione di operazioni straordinarie legate alla continuità e crescita delle aziende.

Roberto Ciasca, responsabile Wealth Management di Intesa Sanpaolo Private Banking, ha portato invece la prospettiva della continuità dei patrimoni e delle relazioni fiduciarie che legano nel tempo imprenditori, famiglie e interlocutori finanziari.

Il confronto ha così collegato l’heritage delle imprese alle questioni concrete della successione generazionale, della trasmissione delle competenze e della costruzione di rapporti duraturi. Temi che riguardano direttamente il futuro delle PMI e il loro ruolo nel sistema economico italiano.