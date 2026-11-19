Un’osteria nel centro di Morazzone, nata dalla voglia di rimettere in vita un edificio di famiglia e creare un luogo dove incontrarsi, mangiare e condividere esperienze. È la storia dell’Ostinata, che sarà protagonista di “La cucina che accoglie”, la cena-incontro aperta ai soci di Anche Io APS (PREISCRIVITI QUI) in programma mercoledì 25 novembre alle 19.30 a Materia di Castronno.

A raccontarla saranno Natalia Castiglioni e Ferruccio Colavita, che dopo oltre dieci anni di esperienza nella gestione di rifugi in montagna, tra cui il Fontana del Thures in Val di Susa, hanno scelto di aprire un’attività nel cuore del paese.

L’Ostinata ha aperto nel maggio del 2025, in un edificio storico della famiglia di Natalia, a pochi passi da Casa Macchi e lungo la Via Francisca. In una zona dove negli anni hanno chiuso diverse attività commerciali, la scelta è stata quella di riportare uno spazio di incontro nel centro del paese.

Come aveva raccontato Castiglioni a VareseNews nell’ottobre scorso, il progetto è nato insieme alle sorelle, con l’idea di dare una nuova vita all’immobile di famiglia. Una scelta che ha richiesto investimenti e che ogni giorno deve fare i conti con le difficoltà di gestire una piccola attività indipendente.

L’esperienza maturata in montagna si ritrova anche nella cucina dell’Ostinata, che punta su piatti casalinghi, ingredienti di stagione e prodotti del territorio. Accanto alla ristorazione, Natalia e Ferruccio cercano di dare spazio anche a iniziative culturali e occasioni di incontro.

La serata a Materia sarà l’occasione per ascoltare la loro storia, conoscere le scelte che li hanno portati dalla Val di Susa a Morazzone e parlare del ruolo che un’osteria può avere nella vita di un piccolo paese.

La partecipazione costa 15 euro a persona, con la prima consumazione inclusa. L’appuntamento è a Materia, in via Confalonieri 5, a Sant’Alessandro di Castronno. Per partecipare è necessaria la tessera dell’associazione Anche Io APS (PREISCRIVITI QUI). La tessera sarà valida per tutto il 2027.